Castellabate, rimossa la barca a vela arenata sulla spiaggia di Lago

Sono scattate questa mattina all’alba le complesse operazioni di rimozione dell’imbarcazione a vela che, nella giornata di ieri, si era arenata sulla spiaggia della frazione Lago a Castellabate a causa del forte maltempo notturno. Dopo aver effettuato la conta dei danni e aver messo in sicurezza l’intera area, la Guardia Costiera ha proceduto al recupero del natante con il supporto di diverse unità locali.

Le operazioni di recupero all’alba

L’imbarcazione, diventata in poche ore attrazione per curiosi e turisti intenti a scattare foto al relitto, è stata liberata grazie all’ausilio di due escavatori. I mezzi meccanici hanno permesso di disincagliare lo scafo dal fondale basso e roccioso tipico della zona. Successivamente, un peschereccio locale ha trainato il natante tramite un cavo di acciaio fino al vicino porto di San Marco di Castellabate, dove verranno eseguite ulteriori verifiche strutturali. L’intervento si è concluso con successo grazie alla sinergia tra l’Ufficio Locale Marittimo, la Guardia Costiera di Agropoli e gli operatori del posto.

Le cause dell’incidente e i soccorsi

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri e ha attirato l’attenzione di residenti e bagnanti. Le due persone a bordo della barca a vela, un uomo e una donna provenienti dal Nord Italia, si trovavano in rada quando l’improvviso e violento maltempo li ha spinti con forza verso la riva. Per gli occupanti tanta paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza fisica.