Maltempo sulla costa: barca alla deriva a Castellabate, diciotto persone salvate a Battipaglia

Nel comune di Castellabate, il risveglio è stato segnato dall’emergenza nella mattinata. La spiaggia di zona Lago è stata raggiunta da una barca a vela finita completamente alla deriva a causa della violenta perturbazione che si è abbattuta sul Cilento. L’imbarcazione, che si trovava alla rada, non ha retto alla forza del mare mosso e dei venti forti, arenandosi direttamente sulla battigia.

A bordo del natante si trovavano due persone. Fortunatamente, le operazioni di soccorso si sono concluse positivamente: entrambi gli occupanti sono stati tratti in salvo e le loro condizioni di salute sono state giudicate buone. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’ufficio locale marittimo della Guardia Costiera di San Marco di Castellabate, coordinati dal comandante Crea. Gli operatori hanno provveduto a effettuare una prima stima dei danni strutturali subiti dall’imbarcazione, programmando le complesse operazioni di recupero del relitto arenato.

Intervento d’emergenza a Battipaglia: diciotto persone in salvo

Momenti di grande apprensione si sono vissuti nella serata di ieri anche nelle acque antistanti il comune di Battipaglia. Un’imbarcazione da diporto è rimasta immobilizzata e in balia delle onde a causa di un’improvvisa avaria al motore, proprio mentre infuriava la tempesta. La situazione è apparsa subito critica per via del numero elevato di passeggeri: a bordo vi erano infatti diciotto persone, tra cui otto bambini.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente grazie al coordinamento della Capitaneria di Porto di Salerno, che ha disposto l’uscita urgente di una motovedetta della Guardia Costiera. L’equipaggio militare è riuscito a raggiungere il natante in difficoltà e a mettere in sicurezza tutti i presenti, scongiurando il rischio di una tragedia. I naufraghi sono stati successivamente trasferiti e sbarcati in sicurezza presso il porto Marina d’Arechi. In parallelo al salvataggio dei passeggeri, le autorità hanno provveduto a trainare e ancorare in un punto sicuro l’imbarcazione rimasta priva di propulsione.