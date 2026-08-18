Sanza si prepara al gran finale d’estate: in Piazza Giovanni Falcone arriva Sal Esposito con i Napolitudine

Il cartellone dei grandi eventi estivi a Sanza si avvia verso la conclusione con un appuntamento imperdibile dedicato alla grande tradizione musicale. Sabato 29 agosto il borgo cilentano accoglierà in piazza Giovanni Falcone il concerto di Sal Esposito e i Napolitudine, protagonisti dello spettacolo intitolato “Napolitudine cher’e?”.

L’evento chiuderà ufficialmente la rassegna di spettacoli organizzata dalla Pro Loco con il pieno sostegno del Comune di Sanza, un percorso di sinergia istituzionale e associativa che nel corso della stagione estiva ha già registrato il tutto esaurito grazie ai concerti di Nek e Alex Britti.

Il progetto musicale: tra tradizione e innovazione partenopea

Il progetto artistico nasce da un’idea di Sal Esposito con l’obiettivo di tradurre in musica il concetto di “Napolitudine”, descritto come “una forma di piacevole malinconia per tutto quello che riguarda Napoli e le sue tradizioni”.

Attraverso la valorizzazione del ricco patrimonio musicale partenopeo e non solo, la band propone un repertorio capace di unire le radici classiche a un’impronta moderna e originale.

Un concerto da protagonisti: il feeling con il pubblico

Elemento centrale della serata, fissata per le ore 21:30, sarà il coinvolgimento diretto degli spettatori. Come sottolineato dagli organizzatori, il vero punto di forza dello show risiede nella condivisione dell’energia e del tempo scenico: “Si crea un feeling tra la band e gli spettatori, una chimica travolgente che porta il pubblico a vivere lo show da assoluto protagonista”.

L’appuntamento in piazza Giovanni Falcone rappresenta dunque l’occasione ideale per residenti e turisti per salutare il mese di agosto all’insegna della buona musica e della cultura popolare.