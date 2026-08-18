Cronaca

Auto in fiamme a Polla in via Curto: conducente in salvo, paura in centro

Principio d'incendio su una Mercedes in via Luigi Curto a Polla. Illeso il conducente, provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco

Di: Erminio Cioffi
Auto in fiamme a Polla in via Curto: conducente in salvo, paura in centro

Un principio di incendio ha interessato un’automobile in transito questa mattina lungo via Luigi Curto, una delle arterie viarie principali e maggiormente frequentate del comune di Polla. Il veicolo, una Mercedes, ha preso fuoco improvvisamente nella sezione anteriore mentre era in marcia, generando momenti di apprensione tra i residenti e gli automobilisti presenti in zona.

Dinamica dell’incendio e soccorsi in via Curto

Le fiamme si sono sviluppate all’interno del vano motore per cause che restano tuttora in fase di accertamento tecnico. L’automobilista alla guida si è reso conto tempestivamente della fuoriuscita di fumo e del pericolo imminente, riuscendo ad accostare e ad abbandonare l’abitacolo prima che il rogo si estendesse al resto della vettura. Il conducente è rimasto completamente illeso.

La segnalazione al numero unico di emergenza ha fatto scattare l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco. La squadra di soccorso giunta sul posto ha domato il rogo in breve tempo, evitando che le fiamme avvolgessero del tutto il mezzo e procedendo alla successiva bonifica dell’area interessata.

Messa in sicurezza della viabilità e dell’area abitata

L’operazione di spegnimento e rimozione del veicolo ha richiesto un’attenzione particolare da parte dei caschi rossi a causa della collocazione dello stabile e del contesto urbano circostante. Via Luigi Curto rappresenta infatti uno dei punti nevralgici per il traffico locale ed è caratterizzata da una densa presenza di edifici residenziali e attività commerciali.

Grazie alla tempestività delle operazioni di ripristino e bonifica della carreggiata, la circolazione stradale e la sicurezza del tratto urbano sono state ristabilite senza ulteriori conseguenze per l’incolumità pubblica.

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