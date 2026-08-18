Vallo della Lucania, arrivano 36 punti di raccolta e tessere rifiuti

Vallo della Lucania avvia una riorganizzazione strutturale del sistema di gestione dei rifiuti urbani, integrando nuove tecnologie e sistemi di tracciamento per incrementare la percentuale di raccolta differenziata e garantire il decoro pubblico. Il Comune ha stabilito il ripristino delle tessere personali identificative per accedere ai punti di conferimento e ha programmato l’installazione di 36 nuovi punti di raccolta informatizzati dislocati sul territorio cittadino.

La misura punta a risolvere le criticità emerse nell’ultimo periodo, legate a conferimenti irregolari e all’utilizzo improprio delle postazioni locali da parte di utenti non residenti.

Il ritorno delle tessere personali per il tracciamento dei conferimenti

La reintroduzione delle tessere identificative personali rappresenta il cardine strategico per il monitoraggio e la regolarizzazione degli accessi alle isole ecologiche. Il dispositivo personale consentirà l’apertura e l’utilizzo dei punti di raccolta esclusivamente ai cittadini abilitati, contrastando in modo diretto il fenomeno dei conferimenti non conformi alle disposizioni del regolamento comunale.

L’iniziativa risponde alla necessità di porre freno al continuo afflusso di rifiuti provenienti da soggetti esterni al territorio comunale. Negli ultimi mesi era stato infatti rilevato l’uso incontrollato delle postazioni cittadine da parte di utenti residenti nei comuni limitrofi, dinamica che ha generato sovraccarichi strutturali e situazioni di degrado diffuso.

Ampliamento della rete con 36 nuove postazioni informatizzate

Parallelamente al sistema di identificazione, la mappa dei servizi comunali si arricchisce con la collocazione di 36 nuovi punti di deposito informatizzati. L’infrastruttura va a potenziare le isole ecologiche già operative, garantendo una presenza capillare dei presidi tecnologici di raccolta.

L’estensione della rete risponde alle sollecitazioni giunte all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Sansone, con un’attenzione specifica verso i quartieri periferici. L’obiettivo primario consiste nel rendere agevole e accessibile il conferimento delle diverse frazioni di rifiuto per tutti i residenti, riducendo le distanze di percorrenza e uniformando la qualità del servizio su tutta la superficie urbana.

Ipotesi di agevolazioni fiscali per la cittadinanza virtuosa

Accanto al rafforzamento della sorveglianza e delle barriere all’accesso, l’amministrazione comunale sta valutando l’introduzione di un meccanismo premiale basato su agevolazioni fiscali per i contribuenti. Il progetto punta a riconoscere incentivi economici a beneficio degli utenti che dimostreranno un comportamento virtuoso e costante nella separazione dei materiali.

L’adozione di una fiscalità puntuale mira a stimolare la responsabilità individuale della cittadinanza, affiancando alla funzione sanzionatoria un concreto ritorno economico per chi contribuisce alla tutela dell’ambiente e al mantenimento della pulizia urbana.