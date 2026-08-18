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Spari nella notte a Eboli: paura nel rione Pescara

Colpi di arma da fuoco contro un'abitazione nel rione Pescara a Eboli. Forze dell'ordine al lavoro sulle immagini delle telecamere

Di: Antonio Elia
Spari nella notte a Eboli: paura nel rione Pescara

Momenti di forte tensione si sono registrati a Eboli, nel cuore del rione Pescara, dove diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un’abitazione in un episodio che richiama chiaramente la dinamica di una stesa.

Rilievi delle forze dell’ordine e indagini sul posto

L’atto intimidatorio ha generato tensione tra i residenti della zona, allarmati dal forte boato provocato dagli spari nella notte. Sul posto sono tempestivamente intervenute le forze dell’ordine per avviare i rilievi scientifici e raccogliere i primi elementi utili alle indagini.

Videosorveglianza al vaglio degli inquirenti

Gli inquirenti stanno esaminando la zona alla ricerca di tracce e passando al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza cittadina e privata per risalire all’identità dei responsabili e comprendere l’esatta dinamica dei fatti. Al momento, fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’episodio riaccende in modo prepotente i riflettori sulla sicurezza nel quartiere.

Le indagini proseguono a tutto campo per chiarire il movente dell’intimidazione, che sembra indirizzata verso un obiettivo ben preciso.

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