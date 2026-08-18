Sala Consilina, rinasce la piazzetta Trinità: riqualificato uno spazio verde

La piazzetta Trinità torna a vivere con un nuovo volto dopo circa due mesi di interventi di pulizia, manutenzione e riqualificazione. Lo spazio adiacente alla chiesa della Santissima Trinità è stato inaugurato e riconsegnato alla comunità di Sala Consilina, al termine di un percorso che ha visto protagonisti la parrocchia guidata da don Gabriele Petroccelli, numerosi volontari, imprese e cittadini.

Un risultato frutto soprattutto della collaborazione e della partecipazione. La piazzetta, dopo anni di abbandono, è stata interessata da un importante lavoro di recupero che ha restituito decoro a uno spazio verde destinato a diventare nuovamente un punto di incontro, socialità e aggregazione.

Il ruolo dei volontari e il sostegno delle imprese locali

Particolarmente significativo è stato il contributo dei volontari, che per settimane hanno dedicato tempo, energie e attrezzature personali alla sistemazione dell’area. Un impegno portato avanti anche dopo le consuete ore lavorative, con tanti cittadini che hanno scelto spontaneamente di dare il proprio aiuto. A questo si è aggiunta la disponibilità di imprese e fornitori che hanno messo gratuitamente a disposizione materiali e manodopera.

Le parole del sindaco Mimmo Cartolano sull’inaugurazione

All’inaugurazione è intervenuto il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha sottolineato il valore dell’intervento e della sinergia che lo ha reso possibile.

“Oggi è stata una giornata speciale per la nostra città – ha dichiarato il primo cittadino – riqualificare uno spazio verde dopo anni di abbandono e consegnarlo ai cittadini nel suo splendore è un orgoglio immenso per chi amministra”.

Cartolano ha rivolto un ringraziamento particolare a don Gabriele Petroccelli, che ha accettato di assumere la gestione della piazzetta per nove anni, e ai tantissimi volontari che hanno contribuito alla rinascita dell’area. Un grazie è stato rivolto anche alle imprese e ai fornitori che hanno garantito a titolo gratuito materiali e manodopera, oltre che agli uffici comunali, dall’Area Tecnica all’Ufficio Patrimonio e all’Ufficio Manutenzione.

“Amministrare significa collaborare con le istituzioni e i cittadini – ha aggiunto il sindaco – solo così si possono ottenere risultati. Aver conseguito questo grande obiettivo è l’esempio che insieme si vince, da soli non si va da nessuna parte. Noi cercheremo di camminare sempre insieme”.

La visione del parroco don Gabriele Petroccelli

Soddisfatto anche don Gabriele Petroccelli, che ha evidenziato il significato sociale del nuovo spazio e il grande coinvolgimento registrato durante i lavori.

“L’Amministrazione merita un plauso e un grazie perché ha affidato la piazzetta alla comunità di Sala Consilina – ha spiegato il parroco – in tanti in questi due mesi ci hanno aiutato a riqualificare, ripulire, riorganizzare e riconsegnare nelle mani dei cittadini questo luogo di ritrovo che deve diventare per tutti un luogo di crescita”.

Don Gabriele ha raccontato la nascita spontanea di un gruppo di volontari che, giorno dopo giorno, si è allargato coinvolgendo sempre più persone. “Molti di loro la sera, dopo giornate di lavoro, sono arrivati già stanchi e qui si sono ritemprati e rianimati”, ha sottolineato, ricordando anche il contributo economico spontaneo dei cittadini e la disponibilità di chi ha fornito le proprie attrezzature.

Orari, regolamento e sicurezza del nuovo spazio

La piazzetta sarà uno spazio aperto e a disposizione di tutti. Gli orari di apertura sono stati fissati dalle 8:00 all’1:00 ed è stato predisposto anche un servizio di videosorveglianza. Sono state inoltre indicate alcune semplici regole per garantire il rispetto e la cura del luogo: i cani dovranno essere condotti al guinzaglio e i proprietari saranno tenuti a raccogliere le deiezioni.

Lo spazio potrà inoltre ospitare iniziative ed eventi organizzati dalla comunità. Chiunque abbia intenzione di promuovere un appuntamento potrà richiedere l’utilizzo della piazzetta, sulla base di un calendario predisposto per coordinare le attività.

La rinascita della piazzetta Trinità rappresenta così non soltanto un intervento di recupero urbano, ma soprattutto un esempio concreto di partecipazione. Un luogo che torna nelle mani dei cittadini e che, attraverso la collaborazione tra Comune, parrocchia, volontari e realtà produttive, punta a diventare un nuovo punto di riferimento per la comunità di Sala Consilina.