Fibra ottica Open Fiber nel Salernitano: voucher da 100 euro per i cittadini

Open Fiber estende la propria rete in fibra ottica ultraveloce nella provincia di Salerno, raggiungendo famiglie, professionisti e attività commerciali con prestazioni fino a 10 Gigabit al secondo. L’intervento riguarda otto centri del territorio salernitano: Teggiano, Albanella, Padula, Santa Marina, Montecorice, Acerno, Caselle in Pittari e Celle di Bulgheria. Per sostenere la transizione verso i servizi digitali avanzati, l’azienda ha avviato la campagna “La fibra che ti premia”, che mette a disposizione un incentivo economico sotto forma di voucher da 100 euro per chi sceglie di collegarsi alla nuova rete.

Iniziativa promozionale e borchia ottica

Il contributo è rivolto agli utenti residenziali che sottoscriveranno un contratto di connessione con un operatore partner di Open Fiber nell’arco temporale compreso tra il 4 maggio e il 31 dicembre 2026. Il valore di 100 euro potrà essere convertito in Buoni Regalo Amazon.it, carte regalo MediaWorld, buoni carburante Enilive o Q8, oppure in buoni spesa da utilizzare presso i punti vendita Coop e Conad. La richiesta del premio dovrà essere presentata entro il termine del 31 gennaio 2027.

L’accesso al beneficio prevede una procedura semplice: dopo aver verificato la copertura del proprio immobile sul sito ufficiale dell’azienda, il cittadino seleziona l’operatore partner preferito per l’attivazione della linea. A installazione avvenuta, sarà necessario compilare l’apposito modulo sul portale di Open Fiber. Un passaggio fondamentale per la validazione della richiesta consiste nell’accertarsi che il tecnico incaricato applichi sulla borchia ottica l’adesivo identificativo contenente il codice necessario.

Infrastruttura FTTH e valore per i Comuni del Salernitano

La rete realizzata da Open Fiber si avvale della tecnologia FTTH (Fiber To The Home), con cavi che arrivano direttamente all’interno delle abitazioni. Questo sistema garantisce velocità elevate e stabilità di connessione anche in caso di accesso simultaneo da parte di più apparati. La presenza della fibra ultraveloce rappresenta una risorsa centrale per lo sviluppo economico locale, per il supporto al lavoro agile e per la modernizzazione dei servizi ai cittadini.

“Con la disponibilità della fibra ottica FTTH e con iniziative come ‘La fibra che ti premia’, vogliamo accompagnare cittadini e famiglie nel passaggio verso una connettività più moderna e performante, riducendo concretamente il divario digitale nei territori”, dichiara Anna Cecere, regional manager di Open Fiber. “La rete realizzata in Campania è un’infrastruttura abilitante per lo sviluppo economico e sociale, capace di sostenere nuovi servizi digitali, lo smart working e l’innovazione delle imprese locali”.

Servizi e applicazioni per cittadini e attività produttive

La disponibilità della banda ultralarga permette di fruire di un’ampia gamma di strumenti digitali ad alte prestazioni: