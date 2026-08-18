Maltempo nel Salernitano: tromba d’aria, soccorsi in mare e allagamenti a Faiano

La violenta ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito la provincia di Salerno ha provocato ingenti danni, allagamenti diffusi e gravissimi disagi alla circolazione e alle abitazioni private. Una serie di fenomeni meteorologici estremi, caratterizzati da raffiche di vento eccezionali, mareggiate e violenti nubifraghi, ha messo a dura prova diverse comunità del comprensorio salernitano, richiedendo interventi d’emergenza sia sulla fascia costiera che nelle zone interne.

Danni da vento nel Cilento e soccorsi in mare a Castellabate e Battipaglia

La fase più critica dell’emergenza è iniziata con la formazione di una tromba d’aria che ha investito in pieno il territorio di Laurino, causando il danneggiamento di strutture e la caduta di alberi. La furia del vento e le avverse condizioni del mare hanno creato forte apprensione lungo il litorale.

Le forze dell’ordine e la Guardia Costiera sono dovute intervenire d’urgenza per prestare soccorso a due natanti trovatisi in imminente pericolo a causa del mareggiata: il primo intervento si è svolto nelle acque al largo di Castellabate, mentre il secondo ha interessato il tratto costiero di Battipaglia.

Nubifragio a Faiano e rabbia dei residenti per i tombini ostruiti

Oltre al vento, le precipitazioni torrenziali hanno generato le criticità maggiori nell’entroterra. Attorno alle ore 18 una violenta bomba d’acqua, accompagnata da un un’intensa grandinata, si è abbattuta sull’abitato di Faiano. L’eccezionale quantità d’acqua caduta in poco tempo ha causato il rapido allagamento delle arterie stradali, in particolare lungo via Vittorio Emanuele e via Pompei, dove l’acqua ha invaso i locali situati al piano terra e i garage.

A peggiorare il quadro è stata la mancata o insufficiente pulizia dei tombini e dei caditoie stradali, incapaci di drenare il flusso piovano. Il disagio ha subito innescato una dura protesta da parte della cittadinanza esasperata.

Un residente ha espresso sui social il forte disappunto della comunità: “Vogliamo soluzioni IMMEDIATE, faccio da tramite per avvisarvi che la misura è colma e i cittadini stasera avevano intenzioni bellicose, arriverete ovunque, ma dove ?”

Le autorità locali e le squadre della protezione civile sono attualmente al lavoro per completare il censimento dei danni, mettere in sicurezza le aree più colpite e ripristinare la normale viabilità nei punti critici.