Incidente sull’Aversana a Pontecagnano, scontro auto – bici: due feriti

Incidente nella notte sulla strada Aversana, a Pontecagnano Faiano, dove due cittadini di nazionalità bengalese, entrambi di 33 anni, sono rimasti coinvolti in una caduta mentre viaggiavano in bicicletta.

La dinamica e le conseguenze

Secondo una prima ricostruzione, i due stavano percorrendo la strada quando sarebbero stati spinti da un’auto in corsa, finendo rovinosamente sull’asfalto. Ad avere la peggio è stato il giovane alla guida della bicicletta, che ha riportato fratture alle ossa di una gamba e una lussazione alla spalla. L’amico, invece, ha riportato alcune escoriazioni.

I soccorsi e le indagini

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Pubblica Assistenza Vopi, attivata dal 118. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti e provveduto a immobilizzare il giovane che aveva riportato le lesioni più serie.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze in cui è avvenuto l’impatto.