Operazione antidroga a Pontecagnano Faiano: sequestrati crack e cocaina dai carabinieri

Un uomo di trentatré anni è stato arrestato a Pontecagnano Faiano dai carabinieri della locale stazione nel corso di mirati controlli disposti per la sicurezza del territorio e il contrasto allo spaccio di stupefacenti. L’intervento dei militari ha permesso di intercettare il trentatreenne e di sottoporlo a una perquisizione personale e domiciliare che ha portato al rinvenimento di diverse dosi di droga già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato illecito locale.

Il sequestro dello stupefacente e il trasferimento in carcere

Durante le operazioni di controllo, i carabinieri hanno recuperato circa 7,18 grammi di crack suddivisi in dosi pronte allo spaccio e circa 1,85 grammi di cocaina. L’ingente quantitativo di sostanza stupefacente è stato immediatamente sequestrato per essere sottoposto alle successive analisi di laboratorio. Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato trasferito presso la casa circondariale di Salerno a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Intensificazione dei controlli sul territorio provinciale

L’episodio rientra nella più ampia attività di monitoraggio e prevenzione che l’Arma dei carabinieri sta portando avanti in tutta la provincia di Salerno per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga. La presenza costante delle pattuglie sul territorio mira a garantire una maggiore sicurezza urbana e a reprimere i reati legati alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze illecite nei centri della piana del Sele e dei comuni limitrofi.