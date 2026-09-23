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Maxi sequestro di droga a Capaccio Paestum: in fuga lo spacciatore

Operazione della Polizia Locale a Capaccio Paestum: sequestrati panetti di hashish e dosi di marijuana in località Rettifilo. Indagini in corso

Di:
Alessandra Pazzanese
Di:Alessandra Pazzanese
A 19 si è iscritta all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti, laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Salerno, ha lavorato per diverse testate giornalistiche...
Maxi sequestro di droga a Capaccio Paestum: in fuga lo spacciatore

Un’operazione mirata della Polizia Locale di Capaccio Paestum ha portato al sequestro di un ingente carico di sostanze stupefacenti in località Rettifilo. L’intervento, guidato dal Comandante Maggiore Antonio Rinaldi, si è svolto nella mattinata del 22 settembre 2026 lungo via Filette Procuzzi, in un’area rurale e boschiva già monitorata dagli investigatori a seguito delle segnalazioni dei residenti.

L’intervento della polizia locale e la fuga del sospettato

Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notato un traffico veicolare anomalo nei pressi della zona boschiva. Insospettiti dal continuo passaggio di automobili, il personale è intervenuto entrando nell’area verde. Alla vista della pattuglia, un uomo con una t-shirt bianca si è dato alla fuga tra la fitta vegetazione, riuscendo a dileguarsi e a fare perdere le proprie tracce prima di essere identificato.

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Il materiale sequestrato nel boschetto

Sul luogo della fuga è stato recuperato un sacchetto di plastica abbandonato dal sospettato, contenente un carico considerevole pronto per lo smercio. All’interno si trovavano settanta involucri di marijuana, confezionati in dosi da circa due grammi ciascuno, e tre panetti intonsi di hashish avvolti nel cellophane. Gli operatori hanno inoltre sequestrato un telefono cellulare completo di scheda SIM e un power bank, lasciati sul posto durante la precipitosa ritirata.

Le analisi di laboratorio e le indagini in corso

Il materiale stupefacente è stato sottoposto ad accertamenti tecnici analitici mediante il sistema Narkotest presso il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Agropoli, confermando la positività per hashish e marijuana. L’intera merce è stata posta sotto sequestro giudiziario, mentre la comunicazione di notizia di reato a carico di ignoti è stata trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. L’azione conferma il costante presidio delle autorità locali per contrastare il degrado e garantire la sicurezza della comunità.

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