Paura ad Agropoli, nuovo rogo in località Moio alto. Fiamme anche a Postiglione e Policastro

Un incendio di vaste proporzioni è divampato questa sera intorno alle ore 21 ad Agropoli, interessando la zona di Moio alto. Le fiamme hanno rapidamente divorato la vegetazione di un’area già duramente provata in passato da episodi analoghi, rischiando di avvicinarsi alle abitazioni.
L’intervento dei soccorsi e l’emergenza roghi nel territorio
Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale, attualmente impegnati nelle complesse operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del perimetro.
Questo episodio rappresenta solo l’ultimo capitolo di una lunga sequenza di incendi che continuano a devastare il territorio cilentano: roghi di vaste proporzioni si segnalano anche a Policastro e Postiglione. Anche in questi casi complesse le operazioni di spegnimento.