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Turismo nel Salernitano e in Cilento: stagione record e la mobilità al centro dello sviluppo

Bilancio positivo per la stagione turistica a Salerno e in Cilento. L'impatto dell'aeroporto, dell'alta velocità e del Metrò del Mare nelle analisi della Regione

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Manuel Chiariello
Di:Manuel Chiariello
Laureato magistrale in Corporate Communication & Media presso l’Università degli Studi di Salerno, coltivo e perseguo la mia forte passione per il mondo del giornalismo. Dalle...
Turismo nel Salernitano e in Cilento: stagione record e la mobilità al centro dello sviluppo

La stagione turistica nella Provincia di Salerno e nell’area del Cilento si chiude con un bilancio ampiamente positivo, sostenuta da una crescita costante e strutturata dell’intero sistema di mobilità locale e regionale. L’integrazione tra trasporto aereo, ferroviario e marittimo ha dimostrato di rappresentare un fattore determinante per l’attrattività del territorio, favorendo la destagionalizzazione e un afflusso costante di visitatori lungo l’intera fascia costiera campana.

L’impatto delle infrastrutture e della mobilità integrata

I risultati conseguiti negli ultimi mesi confermano il ruolo strategico degli investimenti infrastrutturali realizzati in Campania. L’operatività dell’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, unita al potenziamento dei collegamenti ad alta velocità ferroviaria, ha facilitato l’accesso ai principali punti di interesse del territorio salernitano. A questo quadro si aggiunge l’ottima performance del Metrò del Mare, il cui avvio anticipato rispetto alle passate edizioni ha garantito collegamenti marittimi capillari e frequenti tra i porti della costa salernitana e il Cilento.

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Le dichiarazioni della Regione Campania

Sullo stato dell’arte e sulle prospettive future si è espresso il Consigliere della Regione Campania, Luca Cascone, evidenziando la centralità del comparto dei trasporti negli ottimi numeri registrati quest’anno:

«La strada è tracciata, ma il lavoro deve concentrarsi ancor di più proprio sul rafforzamento e miglioramento dei collegamenti soprattutto per quanto riguarda il Cilento.»

Le parole del Consigliere confermano come la programmazione regionale intenda proseguire lungo la direttrice dello sviluppo infrastrutturale, affrontando le criticità residue e consolidando le tratte più richieste.

Le prossime sfide per il Cilento e l’infrastrutturazione futura

Nonostante il trend positivo, il Cilento richiede un ulteriore sforzo organizzativo per superare definitivamente i limiti legati alla viabilità interna e alle connessioni dell’ultimo miglio. L’obiettivo delle prossime stagioni sarà quello di affinare l’integrazione tra i grandi nodi di traffico — aeroporto e stazioni dell’alta velocità — e le reti di trasporto locale, garantendo ai residenti e ai turisti una continuità territoriale efficiente e sostenibile in ogni periodo dell’anno.

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