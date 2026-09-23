Incendio devastante nel Golfo di Policastro: collina in fiamme e case evacuate. Paura anche ad Agropoli e Postiglione

Una notte di fuoco e di paura ha colpito il Golfo di Policastro, dove un’intera collina è stata avvolta dalle fiamme nella serata di ieri. Lo scoppio del rogo è avvenuto al chilometro 8 della strada provinciale 104, arteria che collega la città di Sapri a Lagonegro, in Basilicata.

Le fiamme alte hanno rapidamente invaso un’immensa area, complici le forti raffiche di vento che si sono abbattute sull’intero Golfo di Policastro. Il fronte del fuoco si è propagato velocemente dalla collina fino a valle, raggiungendo la località Prianchetta a ridosso di Sapri.

Evacuazioni e intervento dei soccorsi

Il rogo, visibile a diversi chilometri di distanza, ha lambito alcune abitazioni situate nelle zone limitrofe. Per una delle case si è reso necessario lo sgombero immediato e l’allontanamento dell’uomo che si trovava all’interno.

La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente con l’arrivo dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Sapri, guidati dal Maresciallo Maggiore Alessandro Ruocco. I militari hanno bloccato la circolazione stradale per impedire il transito dei veicoli lungo la provinciale, in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, che hanno presidiato il territorio per l’intera notte.

Altri roghi nel Basso Cilento e nel Salernitano

Oltre all’emergenza lungo la strada provinciale 104, altri due incendi hanno colpito il Golfo di Policastro e il Basso Cilento. Le fiamme sono scoppiate a Roccagloriosa e nella frazione costiera di Policastro Bussentino, in località Pantano.

Intorno alle 21 di ieri sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, che hanno operato per diverse ore prima di domare i roghi e bonificare l’area. In totale sono tre gli incendi che hanno devastato il territorio in una sola notte. Ulteriori roghi sono stati segnalati ad Agropoli, in località Moio Alto, mentre fronti di fuoco hanno provocato ingenti danni anche a Postiglione, con fiamme visibili a grande distanza.