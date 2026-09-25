Cilento

Operazione antidroga a Eboli e nel Cilento, sequestrati tre chili e mezzo di cocaina

Maxi sequestro di droga a Eboli: i Carabinieri arrestano un cinquantatreenne napoletano trovato in possesso di tre chili e mezzo di cocaina suddivisa in involucri.

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Ernesto Rocco
Di:Ernesto Rocco
Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Operazione antidroga a Eboli, sequestrati tre chili e mezzo di cocaina

Un uomo di cinquantatré anni, originario di Napoli, è stato arrestato dai Carabinieri a Eboli, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione, condotta nella mattinata del 23 settembre, ha permesso di intercettare e sequestrare un ingente quantitativo di droga destinato presumibilmente al mercato illecito della Piana del Sele e del Cilento.

Il blitz dei carabinieri e l’intervento delle unità cinofile

Il blitz è stato eseguito dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli, che hanno operato in stretta sinergia con i colleghi della Compagnia di Agropoli. Determinante è stato anche il supporto specialistico del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, intervenuto sul posto con i cani antidroga perlustrare l’area e individuare eventuali nascondigli utilizzati per occultare la merce illecita.

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Il rinvenimento dello stupefacente

Durante le operazioni di controllo, gli investigatori hanno sottoposto l’indagato a una minuziosa perquisizione personale e domiciliare. L’attività di ricerca ha dato esito positivo: all’interno della disponibilità del cinquantatreattenne sono stati rinvenuti circa tre chili e mezzo di cocaina. La sostanza era già suddivisa in trentadue involucri, un dettaglio che, secondo gli inquirenti, conferma la presunta organizzazione finalizzata alla successiva commercializzazione al dettaglio della droga.

Le indagini in corso sul traffico illecito

L’indagato è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso una struttura detentiva a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida. Nel frattempo, i carabinieri proseguono le indagini per tracciare la rete dei contatti dell’uomo e scoprire i canali di approvvigionamento dello stupefacente, oltre agli eventuali canali di distribuzione sul territorio campano.

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