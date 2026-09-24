E-bike irregolari e ciclomotori sequestrati a Eboli: tolleranza zero

Nuova offensiva del Comando di Polizia Municipale di Eboli contro l’illegalità diffusa e la violazione delle norme sulla circolazione stradale. Nella giornata di oggi, gli agenti guidati dal Tenente Colonnello Daniele De Sanctis hanno condotto un’operazione mirata al contrasto dell’utilizzo di velocipedi elettrici e-bike e ciclomotori non conformi, effettuando verifiche capillari sia nel cuore del centro cittadino che nella frazione di Santa Cecilia.

Sequestri e sanzioni tra il centro e Santa Cecilia

L’attività, pianificata per incrementare la sicurezza stradale e tutelare l’incolumità pubblica, ha portato al sequestro amministrativo di ben sei veicoli, tra biciclette a pedalata assistita irregolari e veri e propri ciclomotori elettrici privi della necessaria documentazione e delle dotazioni di sicurezza, come immatricolazione, targa, assicurazione e patentino per i conducenti.

Quattro delle sei e-bike sequestrate sono state intercettate nella frazione di Santa Cecilia, un’area ad alta intensità di traffico e spesso teatro di infrazioni, mentre le restanti due sono state fermate nel centro di Eboli. I conducenti dei veicoli, di nazionalità sia italiana sia straniera, sono stati sanzionati ai sensi del Codice della Strada per violazioni che vanno dalla circolazione con mezzo non omologato alla mancanza della copertura assicurativa e dei dispositivi di protezione individuale. Tutti i mezzi sono stati rimossi e sottoposti a sequestro amministrativo, con la finalità della confisca definitiva, come previsto dalla normativa vigente.