Cilento

Casaletto Spartano, settantenne disperso nei boschi ritrovato in un dirupo

Ritrovato il settantenne disperso a Casaletto Spartano mentre cercava funghi. Decisivo l'intervento di carabinieri, soccorso alpino ed elicottero dei vigili del fuoco

Di:
Maria Emilia Cobucci
Di:Maria Emilia Cobucci
Giornalista per scelta, professione e passione. Una passione che mi accompagna sempre nel mio lavoro tanto da renderlo unico. Testarda e determinata, sono sempre alla ricerca...
Casaletto Spartano, settantenne disperso nei boschi ritrovato in un dirupo

Le ricerche si sono concluse con lieto fine per un uomo di 70 anni residente a Casaletto Spartano, che risultava disperso da ieri dopo essersi addentrato nei boschi della zona per una battuta di ricerca di funghi. L’allarme è scattato quando l’uomo non ha fatto ritorno a casa nel tardo pomeriggio, mobilitando una complessa macchina dei soccorsi coordinata sul territorio.

Il piano di ricerca e l’intervento coordinato sul campo

Immediatamente dopo la segnalazione della scomparsa, i Carabinieri della stazione locale, guidati dal maresciallo Daniele Abate, hanno avviato le prime verifiche avvalendosi del prezioso supporto dei volontari cittadini. La prefettura di Salerno ha prontamente attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coinvolgendo numerose squadre specializzate.

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Durante la notte, intorno alle 2:30, le operazioni a terra erano state temporaneamente sospese per motivi di sicurezza legati alla scarsa visibilità, per poi riprendere con il favore della luce e l’impiego di risorse tecnologiche avanzate. Alle ricerche hanno preso parte i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro, il nucleo Saf di Salerno per il soccorso speleo-fluvio-alpino, e il nucleo Tas con unità di comando locale per la pianificazione strategica. Sul campo sono intervenuti anche i vigili del fuoco cinofili provenienti da Matera, i cani molecolari della Guardia di Finanza, il personale della Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo, il soccorso alpino e speleologico e numerosi residenti.

Il salvataggio nel dirupo e il trasporto in ospedale

Il settantenne è stato individuato poco prima delle 19:00 in una zona impervia, precisamente in località Frassino, dopo essere caduto accidentalmente in un dirupo all’interno di un inghiottitoio naturale.

Per il recupero è stato indispensabile l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco, che ha verricellato il personale sanitario e i soccorritori per raggiungere il ferito. Una volta recuperato, il velivolo è atterrato nel campo sportivo comunale, dove l’uomo è stato affidato alle cure del personale medico del 118 per i primi accertamenti clinici e il successivo trasferimento in struttura ospedaliera.

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