Campionati Italiani Gym Boxe a Sapri: al via la sfida per 500 atleti

Pre prendono il via oggi, 24 settembre, a Sapri i Campionati Italiani di Gym Boxe, una kermesse sportiva di rilievo nazionale che si concluderà domenica 27 settembre con le finali e la proclamazione dei vincitori di ogni categoria. La cittadina cilentana accoglie circa cinquecento atleti provenienti da ogni regione d’Italia, unendo la competizione sportiva alla valorizzazione e alla scoperta del territorio locale. L’evento è promosso dalla Federazione Pugilistica Italiana e fortemente voluto sul territorio dal maestro Arturo Corinto, tecnico della Corinto Boxing Club.

Un grande momento di inclusione e sport

L’importanza dell’appuntamento sportivo è stata sottolineata da Remo D’Acierno, presidente della Federcampania Pugilato, che ha posto l’accento sulla portata sociale della manifestazione. Portare oltre quattrocento iscritti in un unico campionato significa favorire una straordinaria inclusione, coinvolgendo non solo gli atleti ma anche i rispettivi maestri, dirigenti e appassionati al seguito. Il presidente ha inoltre espresso grande soddisfazione per la sinergia creata con l’amministrazione comunale e per il lavoro svolto dal maestro Corinto nella promozione della disciplina in quest’area.

Il plauso dell’amministrazione comunale e la promozione del territorio

Grande entusiasmo è stato espresso anche dal sindaco Antonio Gentile, che ha definito un orgoglio per la città ospitare una competizione di tale portata. L’auspicio dell’amministrazione è che questo rappresenti soltanto il primo di una serie di grandi eventi sportivi capaci di coniugare l’agonismo con la promozione turistica. Il programma prevede infatti momenti di fruizione del territorio, con visite guidate alla scoperta della costa di Sapri e dei comuni limitrofi, confermando l’investimento nello sport come volano di crescita e visibilità per l’intera comunità.