Incendio a Santa Marina: dieci ettari di macchia mediterranea in fiamme

Un vasto incendio è scoppiato questa mattina a Santa Marina capoluogo, in località Costa Piducchieddo, nei pressi della Chiesa della Madonna del Monte. Una fitta coltre di fumo nero, visibile a grande distanza, ha improvvisamente sovrastato la collina dove si è sviluppato il rogo.

L’intervento dei soccorsi e dei mezzi aerei

Subito dopo l’allarme si è mossa la macchina dei soccorsi. Sul posto è arrivata una squadra della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo. Data la vastità del fronte e la conformazione impervia del territorio, è stato necessario richiedere il supporto aereo. Un canadair sorvola la zona da circa un’ora e ha effettuato diversi lanci per contenere le fiamme.

Il bilancio dei danni nel Golfo di Policastro

Il fuoco ha già divorato circa dieci ettari di macchia mediterranea, ma si tratta di un bilancio ancora provvisorio e destinato a salire. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Ancora una volta il territorio del Golfo di Policastro si ritrova a fare i conti con un’emergenza incendi che continua a ripetersi.