Cilento

Incendio a Santa Marina: dieci ettari di macchia mediterranea in fiamme

Vasto rogo a Santa Marina in località Costa Piducchieddo. Canadair in azione per domare le fiamme che minacciano la collina del Golfo di Policastro

Di:
Maria Emilia Cobucci
Di:Maria Emilia Cobucci
Giornalista per scelta, professione e passione. Una passione che mi accompagna sempre nel mio lavoro tanto da renderlo unico. Testarda e determinata, sono sempre alla ricerca...
Incendio a Santa Marina: dieci ettari di macchia mediterranea in fiamme

Un vasto incendio è scoppiato questa mattina a Santa Marina capoluogo, in località Costa Piducchieddo, nei pressi della Chiesa della Madonna del Monte. Una fitta coltre di fumo nero, visibile a grande distanza, ha improvvisamente sovrastato la collina dove si è sviluppato il rogo.

L’intervento dei soccorsi e dei mezzi aerei

Subito dopo l’allarme si è mossa la macchina dei soccorsi. Sul posto è arrivata una squadra della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo. Data la vastità del fronte e la conformazione impervia del territorio, è stato necessario richiedere il supporto aereo. Un canadair sorvola la zona da circa un’ora e ha effettuato diversi lanci per contenere le fiamme.

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Il bilancio dei danni nel Golfo di Policastro

Il fuoco ha già divorato circa dieci ettari di macchia mediterranea, ma si tratta di un bilancio ancora provvisorio e destinato a salire. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Ancora una volta il territorio del Golfo di Policastro si ritrova a fare i conti con un’emergenza incendi che continua a ripetersi.

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