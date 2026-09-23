Vallo della Lucania, nasce il forum “Condividere per cambiare”: persone e territori al centro

Mettere al centro le persone, i territori e le relazioni. È stato questo il filo conduttore del forum “Condividere per cambiare”, promosso da Campus Mediterraneo, che ha aperto a Vallo della Lucania un confronto sui temi del welfare, dell’educazione e della collaborazione tra istituzioni e comunità. Una mattinata dedicata alla necessità di costruire territori più capaci di fare rete, valorizzando il contributo delle istituzioni, del Terzo settore, della scuola, dell’università e dei servizi sociali e sanitari.

La comunità educante al centro della visione territoriale

Al centro del dibattito è stato innanzitutto il tema della comunità educante, intesa come uno spazio nel quale scuola, famiglie, istituzioni, associazioni e realtà territoriali possano condividere responsabilità e progettualità. Un modello che punta a superare la frammentazione degli interventi e a rafforzare le relazioni attorno ai bisogni primari delle persone.

Amministrazione condivisa: il ruolo del Terzo settore

Un altro tema fondamentale affrontato durante i lavori è stato quello dell’amministrazione condivisa con gli enti del Terzo settore, con particolare attenzione agli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione. Si tratta di un percorso virtuoso che consente agli enti pubblici e alle realtà sociali di lavorare in sinergia nella definizione delle priorità e nella costruzione delle risposte operative per il territorio.

Welfare territoriale e integrazione socio-sanitaria

Particolare attenzione è stata dedicata anche al welfare territoriale e al ruolo degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), approfondendo il rapporto tra servizi sociali, sanitari ed educativi. L’integrazione tra questi settori è stata indicata come uno degli elementi chiave per offrire risposte più efficaci, tempestive e vicine ai cittadini.

Tavola rotonda: istituzioni, università e servizi a confronto

Il confronto si è poi allargato alle esperienze e alle prospettive dei diversi soggetti che operano sul territorio, attraverso una tavola rotonda che ha messo in relazione istituzioni, mondo della scuola, università, Terzo settore e servizi assistenziali. È emersa chiaramente l’esigenza di rafforzare le reti territoriali, superando le logiche di isolamento e favorendo una maggiore collaborazione tra realtà che, pur operando in settori differenti, affrontano quotidianamente fragilità strettamente interconnesse.

Un nuovo modello di partecipazione per il territorio

Il forum ha offerto uno spazio di riflessione su un’idea di comunità fondata sulla partecipazione attiva e sulla responsabilità condivisa. L’obiettivo espresso non è soltanto quello di analizzare le criticità, ma di costruire insieme possibili risposte partendo dalle risorse già presenti nel tessuto locale. Da qui il valore guida dell’iniziativa: condividere per cambiare, attraverso relazioni più solide, una maggiore integrazione dei servizi e una collaborazione capace di trasformare le esigenze della collettività in progetti concreti.