Cilento

Incendio a Roccadaspide: fiamme e paura in località Acquaviva

Incendio tra la vegetazione a Roccadaspide in località Acquaviva. Brucia anche un palo Telecom, strada chiusa e intervento dei Vigili del Fuoco.

Di:
Alessandra Pazzanese
Di:Alessandra Pazzanese
A 19 si è iscritta all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti, laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Salerno, ha lavorato per diverse testate giornalistiche...
Incendio a Roccadaspide: fiamme e paura in località Acquaviva

Un incendio di vaste proporzioni è divampato poco dopo le ore 12:00 di oggi presso il bivio di Acquaviva, nel territorio comunale di Roccadaspide. Le fiamme si sono rapidamente propagate tra la vegetazione situata ai margini della strada principale, un’arteria fondamentale che collega il centro di Roccadaspide con la frazione di Tempalta, la località Doglie e il vicino comune di Albanella.

Sospetti sulla matrice del rogo

Secondo le prime ricostruzioni effettuate sul posto, i roghi sembrerebbero essersi sviluppati in maniera contemporanea in più punti distinti della carreggiata. Questa dinamica alimenta i sospetti degli inquirenti, che al momento non escludono la pista della matrice dolosa dietro l’accaduto.

Leggi anche:

Maxi sequestro di droga a Capaccio Paestum: in fuga lo spacciatore
Capaccio Paestum: raccolti oltre 20 mila euro per il Pascale di Napoli
Incendio devastante nel Golfo di Policastro: collina in fiamme e case evacuate. Paura anche ad Agropoli e Postiglione

Danni e interventi di messa in sicurezza

Il fuoco ha raggiunto e avvolto anche un palo della Telecom, creando ulteriore pericolo in un’area densamente vicina ad alcune abitazioni residenziali. Fortunatamente, grazie alla tempestività dei soccorsi, non si registrano danni a persone, rimaste illese nonostante la densa nube di fumo nero.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, che hanno lavorato intensamente per domare e circoscrivere il rogo, evitando conseguenze peggiori. Presente anche la Polizia Municipale di Roccadaspide per la gestione della viabilità, con la chiusura temporanea del tratto stradale interessato a causa del concreto pericolo di crollo del palo telefonico danneggiato dalle fiamme. Al momento i danni stimati alla vegetazione e ai terreni circostanti risultano ancora in fase di quantificazione.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite
Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.