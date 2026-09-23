Incendio a Roccadaspide: fiamme e paura in località Acquaviva

Un incendio di vaste proporzioni è divampato poco dopo le ore 12:00 di oggi presso il bivio di Acquaviva, nel territorio comunale di Roccadaspide. Le fiamme si sono rapidamente propagate tra la vegetazione situata ai margini della strada principale, un’arteria fondamentale che collega il centro di Roccadaspide con la frazione di Tempalta, la località Doglie e il vicino comune di Albanella.

Sospetti sulla matrice del rogo

Secondo le prime ricostruzioni effettuate sul posto, i roghi sembrerebbero essersi sviluppati in maniera contemporanea in più punti distinti della carreggiata. Questa dinamica alimenta i sospetti degli inquirenti, che al momento non escludono la pista della matrice dolosa dietro l’accaduto.

Danni e interventi di messa in sicurezza

Il fuoco ha raggiunto e avvolto anche un palo della Telecom, creando ulteriore pericolo in un’area densamente vicina ad alcune abitazioni residenziali. Fortunatamente, grazie alla tempestività dei soccorsi, non si registrano danni a persone, rimaste illese nonostante la densa nube di fumo nero.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, che hanno lavorato intensamente per domare e circoscrivere il rogo, evitando conseguenze peggiori. Presente anche la Polizia Municipale di Roccadaspide per la gestione della viabilità, con la chiusura temporanea del tratto stradale interessato a causa del concreto pericolo di crollo del palo telefonico danneggiato dalle fiamme. Al momento i danni stimati alla vegetazione e ai terreni circostanti risultano ancora in fase di quantificazione.