Addio a Elvira Lo Bascio Milano, lutto ad Agropoli per la preside. Occupò la ferrovia per difendere l’ospedale

La comunità di Agropoli si stringe nel dolore per la scomparsa di Elvira Lo Bascio Milano, figura di riferimento per il mondo dell’istruzione, della cultura e dell’impegno sociale nel Cilento. Insegnante e stimata dirigente scolastica, ha consacrato la propria esistenza alla formazione delle giovani generazioni, lasciando un segno profondo nel tessuto civile del territorio. I funerali si terranno domani, giovedì 24 settembre, alle ore 9.45 presso la chiesa della Madonna delle Grazie.

Una vita dedicata alla scuola e alla promozione culturale

Il percorso professionale di Elvira Lo Bascio Milano si è intrecciato indissolubilmente con la crescita culturale della città salernitana. Nelle vesti di preside ha guidato diversi istituti scolastici, distinguendosi per una visione della didattica aperta al confronto e alla crescita umana degli studenti.

Il suo contributo alla vita pubblica non si è esaurito tra i banchi di scuola. È stata una presenza costante e attiva in numerose manifestazioni letterarie.

L’impegno civico e la guida dell’associazione Auser

Oltre alla carriera accademica, la professoressa ha speso energie preziose nel campo del volontariato e dell’inclusione. Ha ricoperto a lungo la carica di presidente dell’Auser di Agropoli, promuovendo iniziative mirate alla valorizzazione della terza età e alla coesione sociale.

La sua voce autorevole si è fatta sentire anche nelle battaglie a tutela del territorio. Nel 2006, in difesa del presidio sanitario locale, prese parte alla protesta che portò all’occupazione dei binari della ferrovia, culminata in un procedimento giudiziario.