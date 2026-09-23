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Addio a Elvira Lo Bascio Milano, lutto ad Agropoli per la preside. Occupò la ferrovia per difendere l’ospedale

Agropoli piange Elvira Lo Bascio Milano: stimata preside, ex presidente Auser e figura chiave della cultura e dell'impegno sociale nel Cilento

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Ernesto Rocco
Di:Ernesto Rocco
Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Elvira Lo Bascio Milano

La comunità di Agropoli si stringe nel dolore per la scomparsa di Elvira Lo Bascio Milano, figura di riferimento per il mondo dell’istruzione, della cultura e dell’impegno sociale nel Cilento. Insegnante e stimata dirigente scolastica, ha consacrato la propria esistenza alla formazione delle giovani generazioni, lasciando un segno profondo nel tessuto civile del territorio. I funerali si terranno domani, giovedì 24 settembre, alle ore 9.45 presso la chiesa della Madonna delle Grazie.

Una vita dedicata alla scuola e alla promozione culturale

Il percorso professionale di Elvira Lo Bascio Milano si è intrecciato indissolubilmente con la crescita culturale della città salernitana. Nelle vesti di preside ha guidato diversi istituti scolastici, distinguendosi per una visione della didattica aperta al confronto e alla crescita umana degli studenti.

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Il suo contributo alla vita pubblica non si è esaurito tra i banchi di scuola. È stata una presenza costante e attiva in numerose manifestazioni letterarie.

L’impegno civico e la guida dell’associazione Auser

Oltre alla carriera accademica, la professoressa ha speso energie preziose nel campo del volontariato e dell’inclusione. Ha ricoperto a lungo la carica di presidente dell’Auser di Agropoli, promuovendo iniziative mirate alla valorizzazione della terza età e alla coesione sociale.

La sua voce autorevole si è fatta sentire anche nelle battaglie a tutela del territorio. Nel 2006, in difesa del presidio sanitario locale, prese parte alla protesta che portò all’occupazione dei binari della ferrovia, culminata in un procedimento giudiziario.

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