Vallo della Lucania: il 23 settembre il forum sul welfare e le comunità

Mercoledì 23 settembre 2026, alle ore 10:30, la Sala Consiliare del Comune di Vallo della Lucania ospiterà il forum intitolato “CONDIVIDERE… per CAMBIARE: Mettere al centro le persone, i territori, le relazioni”. Organizzato da Campus Mediterraneo ETS/MEPA, l’evento punta a ridefinire le politiche sociali e il welfare sostenibile nel Cilento, superando le logiche del passato per puntare a un modello di amministrazione condivisa e co-programmazione tra enti pubblici e terzo settore.

Un nuovo patto per il welfare territoriale

L’appuntamento rappresenta un momento cruciale per il territorio cilentano, che punta a diventare area pilota della Regione Campania per il welfare di comunità sostenibile. L’obiettivo è integrare le risorse economiche e ambientali della programmazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con le opportunità offerte dalle Aree Interne della strategia SNAI.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, del presidente dell’Ente Parco, Giuseppe Coccorullo, del vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, S.E. Mons. Vincenzo Calvosa, e del presidente di Campus Mediterraneo, Gennaro Maione.

Seguiranno gli interventi di approfondimento tecnico e programmatico: Maria Rosaria Nese analizzerà il patto della comunità educante, mentre Domenico Nicoletti affronterà le nuove prospettive dell’amministrazione condivisa tra enti del terzo settore e pubblica amministrazione attraverso la co-programmazione e la coprogettazione.

Il ruolo strategico degli ambiti territoriali sociali

Un focus centrale riguarderà l’integrazione tra servizi sociali, sanitari ed educativi. A confrontarsi su questo fronte saranno Lucia Palumbo, responsabile dell’ATS S7 Roccadaspide, Riccardo Coppola, responsabile dell’ATS S8 Vallo della Lucania, e Gianfranca Di Luca, responsabile dell’ATS S9 Sapri. Il confronto mira a costruire un patto sul nuovo welfare territoriale sostenibile che tenga conto delle specificità ambientali ed economiche locali.

Tavola rotonda e prospettive regionali

La mattinata proseguirà con una ricca tavola rotonda che vedrà il coinvolgimento di UNICEF Italia per la provincia di Salerno, l’Ufficio Scolastico Provinciale, l’Università di Salerno, l’associazione Cilento Interno SNAI, la rappresentanza degli enti del terzo settore, l’IASS, i Piani di Zona del Cilento, il Centro per l’Impiego di Vallo della Lucania, l’Hub RETE di Salerno e l’UNCEM Campania.

Le conclusioni e il coordinamento saranno affidati ad Andrea Morniroli, assessore regionale alle Politiche Sociali e Scuola, e a Corrado Matera, presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania.

Come evidenziato dagli organizzatori, l’amministrazione condivisa rappresenta la risposta concreta alla complessità sociale attuale: “Nessuna istituzione può pensare di rispondere da sola. L’amministrazione condivisa è la risposta a questa complessità: un modo per rafforzare il welfare di comunità, valorizzare le energie civiche e costruire politiche più giuste, più vicine e più capaci di durare nel tempo”.