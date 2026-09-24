Serre, tragedia Statale 19, eseguita l’autopsia: via libera ai funerali di Maurizio

È stata effettuata nella giornata di oggi, giovedì 24 settembre, l’autopsia sul corpo di Maurizio De Rosa, il cinquantunenne di Roccadaspide deceduto lo scorso 19 settembre nel drammatico incidente stradale avvenuto sulla Statale 19, in località Pagliarone, nel territorio comunale di Serre.

L’esame medico-legale era stato disposto dalla Procura della Repubblica di Salerno nell’ambito dell’inchiesta aperta per fare luce sulla dinamica del sinistro. Al termine degli accertamenti clinici disposti dall’autorità giudiziaria, la salma è stata immediatamente restituita alla famiglia per consentire lo svolgimento delle esequie. La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio dell’ospedale di Eboli, mentre nella tarda mattinata di domani, 25 settembre, il feretro farà ritorno a Roccadaspide, nell’abitazione di via Doglie. Da lì, alle ore 15.30, il corteo funebre si sposterà verso la Chiesa della Natività per la celebrazione del rito religioso.

La dinamica del sinistro sulla Statale 19

Il tragico incidente stradale è costato la vita a un lavoratore stimato e benvoluto dall’intera comunità cilentana. Al momento dello schianto, avvenuto lungo la Statale 19 all’altezza di Serre, Maurizio De Rosa viaggiava a bordo del camion appartenente alla ditta di costruzioni per cui lavorava. Insieme a lui si trovavano altri due colleghi, tra cui il conducente del mezzo pesante. Secondo le prime ricostruzioni al vaglio degli inquirenti, il camion si è ribaltato improvvisamente dopo una curva, provocando il decesso sul colpo del cinquantunenne. I tre operai stavano facendo rientro a casa dopo aver terminato la giornata lavorativa a Palomonte. Nel violento impatto, oltre alla drammatica perdita di De Rosa, sono rimasti feriti gli altri due occupanti del mezzo, soccorsi tempestivamente dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco.

Il dolore della comunità di Roccadaspide

La notizia della scomparsa improvvisa di Maurizio De Rosa ha gettato nello sconforto l’intera cittadinanza di Roccadaspide e i centri limitrofi del Salernitano. L’uomo viene ricordato da familiari, amici e conoscenti come un grande lavoratore, una persona dedita alla famiglia e stimata da chiunque avesse avuto modo di apprezzarne le doti umane. Il cinquantunenne lascia la moglie Mirella Antico, i figli Giuseppe e Gianluigi, la madre Sofia Stasi, il fratello Sergio e la sorella Adriana. La comunità locale si stringe ora attorno al dolore dei familiari in vista della cerimonia funebre fissata per domani pomeriggio, un momento di raccoglimento collettivo per l’ultimo saluto a un concittadino strappato prematuramente alla vita.