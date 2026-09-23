Cronaca

Pontecagnano: arresto per arma clandestina e droga

Pontecagnano Faiano: Carabinieri arrestano 34enne e denunciano 33enne per detenzione di arma clandestina, crack, cocaina e hashish.

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Ernesto Rocco
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Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Pontecagnano: arresto per arma clandestina e droga

Un’operazione condotta dai Carabinieri della Stazione di Pontecagnano Faiano ha portato all’arresto di un 34enne e alla denuncia a piede libero di un 33enne. I militari, durante i controlli di routine sulle persone sottoposte agli arresti domiciliari, hanno scoperto un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, denaro contante e un’arma clandestina pronta all’uso.

I controlli domiciliari e il blitz dei Carabinieri

L’intervento dei Carabinieri è scattato nell’ambito delle verifiche sui soggetti gravati da misure restrittive della libertà personale. Sotto la lente dei militari è finito un uomo di 34 anni residente a Pontecagnano Faiano, già sottoposto agli arresti domiciliari.

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Nel corso della perquisizione domiciliare, l’attenzione degli operanti si è concentrata su diversi locali dell’abitazione, permettendo di rinvenire un vero e proprio deposito di droga e materiale illecito. L’operazione rientra nella più ampia attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti e alla detenzione illegale di armi disposta sul territorio provinciale dalla Procura della Repubblica di Salerno, guidata dal Procuratore Raffaele Cantone.

Sequestrati droga, contanti e una pistola clandestina

All’interno dell’abitazione del 34enne, i Carabinieri hanno recuperato un quantitativo significativo di sostanze stupefacenti già suddivise e pronte per la vendita al dettaglio:

  • Circa 17,50 grammi di crack, frazionati in 36 dosi.
  • Circa 6,20 grammi di cocaina.
  • Circa 9 grammi di hashish.

Oltre alla droga, sono stati sequestrati 960 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio, cinque bilancini di precisione e vario materiale utile al confezionamento delle dosi. Il ritrovamento più preoccupante riguarda tuttavia il fronte delle armi: i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 9 priva di matricola e 41 proiettili calibro 380, elementi che aggravano notevolmente la posizione del 34enne.

Coinvolto un 33enne: scatta la denuncia

Nel corso delle verifiche nell’appartamento, l’attenzione si è estesa anche a un uomo di 33 anni, successivamente identificato e trovato sul balcone della camera da letto.

Addosso al 33enne, nascosta in una bustina occultata sulla sua persona, i Carabinieri hanno rinvenuto un ulteriore quantitativo di stupefacente, nello specifico 39 dosi tra crack e cocaina. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà, mentre il 34enne è stato tratto in arresto con le accuse di detenzione illegale di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria salernitana.

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