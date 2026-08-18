Emma Marrone e Valeria Golino in vacanza ad Acciaroli: relax nel Cilento

Il borgo marinaro di Acciaroli si conferma una delle mete privilegiate dal mondo dello spettacolo per le vacanze estive. Negli ultimi giorni, la nota cantante Emma Marrone e la celebre attrice e regista Valeria Golino sono state avvistate nella rinomata località della costa cilentana per un soggiorno all’insegna del relax e della buona cucina locale.

Un legame nato sul set e la tappa nel Cilento

Tra la cantautrice pugliese e l’artista campana esiste un profondo rapporto di stima e amicizia, consolidato nel 2017 in occasione della realizzazione del film Il colore nascosto delle cose, diretto da Silvio Soldini, per il quale la Marrone ha curato il brano della colonna sonora. Da quel momento, le due artiste hanno condiviso diversi momenti di pausa dagli impegni professionali: prima dell’arrivo sulle spiagge cilentane, infatti, erano state immortalate lo scorso giugno a bordo di uno yacht nelle acque dell’isola di Ponza.

Durante la permanenza ad Acciaroli, la coppia ha fatto tappa presso il famoso ristorante Da Claudio, gestito da Andrea e Luca Vassallo, confermando l’apprezzamento per le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Acciaroli si conferma rifugio dei vip

La presenza di Emma Marrone e Valeria Golino si inserisce in un trend positivo per la frazione balneare del comune di Pollica, scelta da numerosi esponenti del panorama artistico e musicale italiano. Tra i volti noti che hanno popolato la costa cilentana in questa stagione figura anche Gigi D’Alessio, il quale si è concesso una sosta gastronomica presso la pizzeria Anema e Pizza del mastro pizzaiolo Christian Aprile.

La combinazione tra mare cristallino, riservatezza e tradizione culinaria continua a rappresentare un fattore d’attrazione centrale per il turismo d’élite nel Cilento.