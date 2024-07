Vip alla scoperta del Cilento: relax, selfie e qualche polemica

Il Cilento ancora meta privilegiata per le vacanze dei vip. Tra relax, passeggiate e selfie, negli ultimi giorni due grandi nomi dello spettacolo italiano hanno scelto questo territorio per trascorrere alcuni giorni di riposo: Simona Ventura e Chiara Ferragni. Per la conduttrice televisiva, reduce dal recente matrimonio con Giovanni Terzi, il Cilento rappresenta un’appendice della sua luna di miele.

Soggiorna ad Acciaroli e si concede passeggiate lungo la costa, spingendosi fino a Palinuro. Qui, la Ventura non ha resistito al fascino del centro storico e ha fatto visita ai negozi del corso, tra la folla di fans entusiasti che le hanno chiesto selfie e autografi. “Terra meravigliosa, qui cucinano da Dio“, ha commentato la Ventura sui social, sottolineando l’apprezzamento per la bellezza del luogo e la qualità della gastronomia locale.

Chiara Ferragni, l’influencer più famosa d’Italia, invece, ha scelto di trascorrere il weekend tra Marina di Camerota e Scario. In compagnia di un gruppo di amici, si è mostrata serena e disponibile a scattare foto con i fan, anche se la sua presenza in Cilento ha acceso un vivace dibattito sui social. Alcune critiche hanno infatti sottolineato come il suo viaggio lungo la Costa degli Infreschi e della Masseta sia da considerarsi una sorta di “spot” per il territorio, sollevando dubbi sulla genuinità della sua esperienza.

Nonostante le polemiche, il Cilento conferma il suo appeal per i vip in cerca di relax e tranquillità. Nelle ultime settimane, infatti, molti uomini d’affari e personaggi facoltosi hanno raggiunto questo territorio con i loro yacht. Tra questi, il patron di Tod’s Diego Della Valle, ma anche volti noti dello spettacolo come Danny Mendez, Annalisa Minetti e l’attore Giacomo Rizzo, ormai di casa ad Agropoli.