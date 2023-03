In provincia di Salerno, il Cilento offre diversi luoghi di spicco, in grado di attirare a sé un gran numero di turisti che intendono godersi l’estate e il cibo locale. Ma la bellezza del Cilento non è insita soltanto nelle spiagge e nel mare, bensì nell’ampio patrimonio naturalistico. Ecco i 5 luoghi imperdibili nel Cilento.

Come raggiungere il Cilento

Da qualsiasi zona d’Italia è facile raggiungere il Cilento, grazie alla vasta rete di trasporti ben collegati tra loro per facilitare gli spostamenti dei turisti. Per i residenti in Campania è possibile viaggiare in auto, ma se si desidera lasciare il mezzo privato a casa è consigliato giungere in Cilento tramite Trenitalia o gli aliscafi, dipende dal punto di partenza.

Qualsiasi turista recatosi in Campania o in altri territori italiani, può prendere un autobus apposito come Flixbusoppure un treno Frecciarossa. Infatti, sono coperte con apposite fermate tantissime zone del Cilento, come quelle di Agropoli-Castellabate, Pisciotta-Palinuro e Centola-Palinuro-Marina di Camerota.

I 5 luoghi da visitare assolutamente nel Cilento

Per potersi godere al meglio le vacanze Cilento, è fondamentale preparare un piano turistico prima di partire. I luoghi da visitare vanno selezionati a seconda del tipo di vacanza che si vuole fare, se improntata solo sul relax a mare oppure sulle escursioni nei meravigliosi paesaggi qui presenti. Tuttavia, l’una non esclude l’altra poiché ci si può sempre immergere nelle acque cristalline del Cilento durante un’escursione. Ecco i 5 luoghi da visitare assolutamente nel Cilento.

Marina di Camerota

Tra i luoghi imperdibili presenti nel Cilento, c’è la Marina di Camerota tra paesaggi rocciosi e un mare limpidissimo. A piedi si possono svolgere delle escursioni sulle colline, dove si scorgono cimeli storici come le antiche torri difensive e gli uliveti secolari. Si tratta di una delle mete più attrattive nel Cilento, frequentata da tantissimi turisti per motivi legati alle bellezze marittime, tra spiagge certificate con le cinque vele e il mare cristallino. Ci sono anche molti villaggi turistici per accogliere la vasta richiesta, dato che tantissime persone presentano domande per poter alloggiare in questa località per una vacanza all’insegna del relax.

Tra le spiagge più note della Marina di Camerota c’è quella di San Domenico, situata tra il centro storico e il porto. Qui ci sono tratti liberi ed altri gestiti dagli stabilimenti balneari, ma a colpire è la meravigliosa e finissima sabbia bianca, bagnata da un mare tra i più limpidi del Cilento. La spiaggia Lentiscelle è altrettanto conosciuta, alterna la sabbia dorata alla ghiaia. La spiaggia Calanca si trova a pochi minuti a piedi dal centro, e vi si accede scendendo una scalinata a gradoni. Ma non si può lasciare la Marina senza visitare la costa, dove si trovano delle grotte naturali suggestive scavate nella roccia.

Acciaroli

Acciaroli è uno dei luoghi turistici imperdibili nel Cilento. Si tratta di un borgo sul mare compreso nel Comune di Pollica. Qui si trova anche la Chiesa dell’Annunziata, antichissimo reperto storico dove è possibile scorgere la torre di difesa angioina. Pollica è un paesino che in sé contiene numerosi luoghi culturali come il Castello Medievale e la cappella di San Pietro.

Anche qui il mare è stato certificato da Legambiente con le cinque vele, ma è tutta la località ad essere improntata verso il rispetto della natura: si effettua la raccolta differenziata e i consumi energetici sono ad impatto zero. Il Museo del Mare è stato da poco ristrutturato, e si trova nella frazione di Pioppi.

Capo Palinuro

Anche Capo Palinuro è una località affascinante per le vaste spiagge e i tratti rocciosi da osservare via mare, così come le grotte. La spiaggia dell’Arco Naturale e quella del Mingardo permettono di noleggiare i pedalò per potersi spostare alla scoperta di luoghi difficilmente accessibili, ma in totale sicurezza.

La grotta più famosa qui è la Grotta Azzurra, le cui escursioni sono prenotabili dal porto, dove sono esposti i prezzi e gli orari. Da segnalare anche la presenza della Grotta del Sangue e la Grotta dei Monaci. Qui i ristoranti sono tra i migliori di tutto il Cilento, con piatti a base di pesce fresco.

Grotte di Pertosa-Auletta

L’unico sito speleologico in Europa è rappresentato dalle Grotte di Pertosa-Auletta dove si naviga sul fiume Negro, corso d’acqua sotterraneo nel cuore della montagna. Qui ci sono anche un’affascinante cascata, le stalattiti e le stalagmiti a decorare lo spazio con forme e colori diversi. Preferibile prenotare una visita guidata per godersi al meglio l’esperienza dei 400 metri in barca. Infine, ci sono la Sala del Paradiso, la Grande Sala, la Sala delle Spugne e il Braccio delle Meraviglie, luoghi pressoché magici.

Porto Infreschi

Porto Infreschi è la parte marina del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Dotato di meravigliose insenature naturali, qui attraccavano le navi romane. Siccome abbonda il pesce nelle acque di questa suggestiva baia, se si è fortunati si possono incontrare i delfini.