Capaccio Paestum, intervento lampo della Polizia Locale al “DREAM Village”

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di vigilanza sul rispetto dei provvedimenti giudiziari, gli agenti della Polizia Locale di Capaccio Paestum, coordinati dal Comandante, Maggiore Antonio Rinaldi, hanno condotto una tempestiva operazione di polizia giudiziaria a tutela della legalità e del patrimonio.

I fatti si sono verificati nella serata del 15 agosto, intorno alle ore 19:00, in via Poseidonia, in località Torre di Mare. Il personale operante è intervenuto d’urgenza presso la struttura turistico-ricettiva denominata “DREAM Village”, un complesso immobiliare già sottoposto a vincolo di sequestro penale nel giugno 2026 a seguito di una precedente operazione del medesimo Comando.

Bloccato con la refurtiva: sventato il saccheggio nel complesso sequestrato

L’attivazione degli agenti è scaturita da una segnalazione, successivamente formalizzata in denuncia, relativa all’asportazione in corso di alcuni elementi d’arredo. Giunto sul posto in pochi minuti, il personale di polizia giudiziaria ha individuato e intercettato un uomo proveniente dalla provincia di Avellino in prossimità di un veicolo, nelle cui immediate vicinanze era stata posizionata la refurtiva appena sottratta.

La successiva ispezione dello stato dei luoghi ha permesso di accertare l’avvenuta forzatura della porta d’accesso sul lato sud dell’immobile, varco utilizzato dal responsabile per introdursi nei locali interni. La condotta accertata ha configurato le fattispecie di reato di furto aggravato e di violazione dei sigilli penali precedentemente apposti a presidio dell’area.

Refurtiva recuperata e deferimento all’Autorità Giudiziaria

I beni sottratti sono stati immediatamente recuperati e sottoposti a sequestro probatorio per assicurarne la corretta custodia. Nel contempo, il varco forzato è stato prontamente ripristinato e messo in sicurezza con l’apposizione del nastro bicolore d’ordinanza.

Informata tempestivamente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nella persona del Sostituto Procuratore di turno, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il deferimento dell’uomo in stato di libertà. L’operazione rientra nel quadro programmatico delle attività di vigilanza coordinate dal Comando di Polizia Locale, finalizzate al costante contrasto dell’illegalità diffusa e alla rigorosa tutela dei provvedimenti di sequestro pendenti sul territorio comunale.