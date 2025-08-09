Ascea, sequestro di attrezzature balneari: intervento congiunto di Capitaneria e Polizia Locale

Nella mattinata di ieri la Capitaneria di porto di Acciaroli, in collaborazione con la Polizia locale di Ascea, ha effettuato un’operazione di controllo sul litorale che ha portato al sequestro di 40 ombrelloni e 80 lettini. Le attrezzature erano utilizzate da due strutture balneari prive di autorizzazione comunale e collocate su area demaniale marittima.

L’operazione

L’azione rientra nell’ambito delle verifiche mirate al contrasto dell’occupazione abusiva delle spiagge e alla tutela dell’uso pubblico del litorale. Secondo quanto comunicato dalle autorità, l’intervento ha garantito ai turisti la piena fruizione delle ampie spiagge libere di Ascea, nel rispetto delle norme che regolano l’utilizzo del demanio marittimo.

Indagini in corso

Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori violazioni e responsabilità a carico dei titolari delle strutture coinvolte.