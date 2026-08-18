Meeting del Mare 2026: al via l’anteprima Interno Mare tra musica e territorio

La XXXI edizione del Meeting del Mare – Correnti e Culture Giovani si apre quest’anno con una novità di grande rilievo territoriale: “Interno Mare”. Questa speciale anteprima segna un punto di incontro tra la costa di Camerota e il paesaggio montano del Monte Bulgheria, creando una sinergia culturale e sociale tra il litorale e l’entroterra cilentano. Il tema guida scelto per l’edizione 2026 è ACCADE, una riflessione profonda sulla presenza, sui legami comunitari e sul valore della musica come strumento di trasformazione e connessione tra generazioni.

Un ponte culturale tra Camerota e Celle di Bulgheria

L’anteprima Interno Mare nasce con l’intento di portare l’energia del festival al di fuori dei tradizionali spazi costieri, avviando un dialogo istituzionale e artistico tra il Comune di Camerota e il Comune di Celle di Bulgheria. L’iniziativa mira a valorizzare i borghi interni e le loro piazze attraverso eventi musicali dal vivo, riaffermando la centralità delle realtà locali nel panorama culturale campano.

Il concetto fondamentale alla base della rassegna viene sintetizzato dagli organizzatori attraverso il senso del tema scelto: “Una parola che per noi significa presenza. Una parola che ci ricorda che il mondo non è soltanto una mappa da attraversare, ma un insieme di avvenimenti che ci provocano, ci chiamano, ci trasformano. Accade quando una comunità si ritrova, quando un luogo torna a parlare, quando la musica crea collegamenti reali tra persone, paesaggi e generazioni.”

Il programma dei concerti ad ingresso gratuito

Il calendario degli appuntamenti prevede due serate ad ingresso gratuito, pensate per intercettare pubblici differenti, dalla canzone d’autore ai suoni urbani più amati dalle nuove generazioni.

Domenica 23 agosto 2026, alle ore 21:30, la rassegna prenderà il via a Poderia, nella località Pantrato, con l’esibizione di Enzo Gragnaniello. Il cantautore partenopeo porterà sul palco le sue sonorità intense e viscerali, capaci di coniugare tradizione popolare e ricerca poetica.

Lunedì 24 agosto 2026, sempre a partire dalle ore 21:30, la manifestazione si sposterà in Piazza Umberto I a Celle di Bulgheria. La serata vedrà protagoinisti Peppe Soks ed El Chapo Junior, punti di riferimento della scena urban e trap. Ad aprire il concerto saranno le esibizioni di una ricca pattuglia di artisti emergenti: Lil Gheibrj, Little P, Lorixys, Magnitudo, Rio Boy x Betha Star x Fiveseven, John Root e Saint Ross. La serata si concluderà con l’aftershow affidato al DJ set di Francesco Puoli.