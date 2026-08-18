Capaccio Paestum, maxi salvataggio in mare: due bagnine salvano quattro persone alla Licinella

Un intervento di soccorso tempestivo ed efficace ha evitato una tragedia nel mare di Capaccio Paestum. Nel primo pomeriggio, intorno alle ore 15:00, quattro persone sono state tratte in salvo nelle acque antistanti la spiaggia libera della Licinella. Protagoniste dell’operazione due giovanissime bagnine della Lifeguardpaestum, Benedetta Paolillo e Alice Comite, che con prontezza e perizia tecnica hanno gestito un’emergenza che rischiava di trasformarsi in un dramma.

La dinamica dell’incidente alla Licinella

L’allarme è scattato quando due bambini a bordo di un materassino sono stati sorpresi dalla corrente, finendo rapidamente intrappolati nella risacca. Notando la difficoltà dei piccoli, i genitori si sono tuffati nel tentativo di raggiungerli e riportarli a riva. Tuttavia, la forza del moto ondoso ha sopraffatto anche gli adulti, rendendo impossibile il rientro autonomo a battigia per l’intero nucleo familiare.

Un soccorso ad alto tasso di professionalità

Accortesi immediatamente della situazione di pericolo, le due addette al salvataggio sono entrate in acqua senza esitazione. Benedetta Paolillo, pluribrevettata e con una consolidata esperienza alle spalle nonostante la giovane età, ha coordinato le operazioni insieme alla collega Alice Comite. Un intervento interamente al femminile che ha permesso di mettere in sicurezza prima i minori e successivamente i genitori, riportando tutti a terra sani e salvi e senza conseguenze fisiche rilevanti.

Una tradizione di famiglia al servizio della sicurezza

L’episodio conferma l’importanza di un presidio costante lungo il litorale cilentano e richiama una vera e propria tradizione familiare. Benedetta è infatti figlia di Maurizio Paolillo, figura nota nel settore del salvamento locale. Già in passato lo stesso tratto di costa della Licinella era stato teatro di simili operazioni di soccorso, a testimonianza di quanto le condizioni meteomarine della zona richiedano un’attenzione professionale elevata e una profonda conoscenza delle correnti di risacca.