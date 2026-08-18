Cilento

Capaccio Paestum, nuova emergenza alla Licinella: salvate altre sei persone in mare

Secondo intervento di soccorso alla spiaggia libera della Licinella a Capaccio Paestum: tratti in salvo due bagnanti e quattro soccorritori.

Di: Ernesto Rocco
Capaccio Paestum, nuova emergenza alla Licinella: salvate altre sei persone in mare

Un nuovo e complesso intervento di soccorso si è reso necessario nel litorale di Capaccio Paestum, esattamente nello stesso tratto di mare della spiaggia libera della Licinella, nei pressi del Lido del Pescatore, che soltanto poche ore prima era stato teatro di un simile episodio di emergenza. In questo secondo caso, l’azione coordinata dei bagnini in servizio ha tratto in salvo ben sei persone, travolte improvvisamente da una forte corrente di risacca.

La dinamica del secondo salvataggio alla Licinella

L’allarme si è scatenato quando due bagnanti si sono trovati in evidente difficoltà a causa della forza delle onde e delle correnti di risacca, che impedivano loro di guadagnare la riva. Notata la situazione critica, altre quattro persone presenti sulla spiaggia si sono tuffate in mare nell’intento di prestare aiuto. La violenza del moto ondoso ha tuttavia sopraffatto anche i soccorritori improvvisati, bloccando l’intero gruppo in acqua e trasformando l’evento in un’emergenza a drammatico rischio escalation.

L’intervento tempestivo dei bagnini di salvataggio

Ad accorgersi dell’imminente pericolo e a intervenire con immediata prontezza sono stati i bagnini in presidio sul tratto costiero: Benedetta Paolillo, già protagonista del precedente soccorso, insieme a Marco Manna. I due professionisti del salvamento, che sono anche cugini, operano rispettivamente per il Lido del Pescatore e per la struttura del Calipso.

L’operazione condotta dai due assistenti di bagnante ha permesso di raggiungere rapidamente tutte e sei le persone coinvolte, stabilizzarle in acqua e guidarle in sicurezza fino a battigia. Grazie alla loro coordinazione, l’episodio si è concluso senza conseguenze gravi per i bagnanti e per i soccorritori.

Sicurezza in mare e rischi legati alla risacca

La sequenza di interventi registrata nella medesima area evidenzia la particolare pericolosità delle correnti di risacca lungo questo punto della costa cilentana. La risacca è un fenomeno idrodinamico che si genera quando l’acqua accumulata sulla battigia dal moto ondoso ritorna verso il largo ad alta velocità, creando un flusso in grado di trascinare rapidamente lontano dalla riva anche i nuotatori più esperti.

In situazioni del genere, le autorità e i tecnici del settore raccomandano di evitare imprudenze, di monitorare costantemente le condizioni del mare e di affidarsi tempestivamente al personale qualificato presente sulle spiagge senza tentare manovre di salvataggio fai-da-te che possono mettere a rischio ulteriori vite.

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