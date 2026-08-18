Cilento

Capaccio Paestum, notte di disagi per i balneari: lidi da ripristinare dopo la bufera

Notte di lavoro per i balneari di Capaccio Paestum dopo la violenta bufera: lidi da ripristinare e attrezzature danneggiate sul litorale.

Di: Alessandra Pazzanese
Capaccio Paestum, notte di disagi per i balneari: lidi da ripristinare dopo la bufera

Hanno trascorso la notte al lavoro e sono andati avanti fino alla mattinata di oggi gli operatori balneari di Capaccio Paestum, in particolare quelli della zona Licinella – Torre di Paestum, impegnati a riparare i danni provocati dalla violenta bufera che ha colpito il litorale.

Il forte vento ha divelto ombrelloni, trascinato sedie e attrezzature, alcune delle quali sono finite sulla sede stradale e all’interno della pineta.

Danni alle strutture e interventi d’emergenza sulla costa

Diversi danni si sono registrati anche alle strutture fisse degli stabilimenti balneari. Tra questi, lo spogliatoio di un lido è stato completamente spostato dalla forza delle raffiche di vento, rivelatesi particolarmente intense e improvvise.

Per i titolari e i lavoratori è iniziata così una lunga notte di interventi d’emergenza: recuperare le attrezzature disperse, rimuovere i detriti spinti dal vento e mettere nuovamente in sicurezza l’intera area degli stabilimenti.

Una corsa contro il tempo in piena estate tra i timori del clima

Un lavoro proseguito senza sosta fino alle prime ore del mattino, indispensabile per consentire ai lidi di tornare operativi e accogliere i bagnanti dopo la violenta ondata di maltempo.

Si è trattato di una vera e propria corsa contro il tempo nel cuore della stagione estiva, mentre cresce la preoccupazione tra gli operatori e gli esperti: fenomeni meteorologici di tale intensità rischiano di diventare sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.

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