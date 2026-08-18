Asilo nido Adele Di Gregorio ad Agropoli: aperto il bando 2026-2027

Il Comune di Agropoli ha pubblicato l’avviso pubblico per le iscrizioni all’asilo nido comunale “Adele Di Gregorio” relative all’anno educativo 2026-2027. Il bando metta a disposizione dei cittadini le indicazioni operative, i requisiti d’accesso e le scadenze per presentare le domande d’ammissione al servizio socio-educativo.

Requisiti d’accesso e destinatari del servizio

Il servizio si rivolge ai bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Le prestazioni educative e sociali garantite dalla struttura includono attività per la cura del bambino, la socializzazione, lo sviluppo armonico, il gioco e l’apprendimento, oltre al servizio mensa e al riposo pomeridiano dalle ore 08:00 alle ore 16:00, dal lunedì al venerdì.

Possono richiedere l’iscrizione i genitori dei minori residenti nel Comune di Agropoli. Le domande possono riguardare bambini che compiono il decimo mese di vita entro i termini indicati dal bando. Eventuali richieste di famiglie residenti fuori sede saranno esaminate esclusivamente in presenza di posti vacanti e a condizione che almeno uno dei genitori svolga attività lavorativa stabile presso aziende, enti o organismi pubblici e privati del territorio comunale.

Criteri per la formulazione delle graduatorie

La graduatoria degli ammessi verrà redatta attribuendo un punteggio sulla base delle fasce ISEE e delle condizioni del nucleo familiare:

Fascia ISEE da € 0 a € 12.000,00 : 9 punti

: 9 punti Fascia ISEE da € 12.000,01 a € 16.000,00 : 6 punti

: 6 punti Fascia ISEE da € 16.000,01 a € 20.000,00 : 3 punti

: 3 punti ISEE superiore a € 20.000,01 : 0 punti

: 0 punti Nucleo monogenitoriale o entrambi i genitori lavoratori : 1 punto

: 1 punto Ulteriori minori nel nucleo familiare: 0,5 punti per ogni minore oltre il primo

Modalità e termini per la presentazione delle domande

La modulistica per richiedere l’ammissione è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Agropoli o presso l’Ufficio Pubblica Istruzione.

Le istanze possono essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30

Martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:30

È possibile inviare la documentazione anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it . Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 31 agosto 2026 alle ore 12:00.

Quote di compartecipazione al servizio

Le famiglie degli alunni ammessi parteciperanno al costo del servizio con una quota mensile di € 145,00. A partire da gennaio 2027 è prevista una rideterminazione della tariffa a € 200,00 mensili. La quota per il servizio mensa sarà definita in base alle fasce ISEE stabilite dalla giunta comunale.