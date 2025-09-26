Agropoli, al Settembre Culturale assegnato il premio “Adele Di Gregorio”

La città di Agropoli ha perso una figura importante con la prematura scomparsa di Adele Di Gregorio, dipendente del Comune e anima del Settembre Culturale. Per onorarne la memoria, è stato istituito un premio letterario che porta il suo nome, riconoscimento che è stato assegnato a Milena Palminteri per il suo romanzo d’esordio “Come l’arancio amaro”.

Chi era Adele Di Gregorio

Adele Di Gregorio lavorava come Istruttore Amministrativo presso il Comune di Agropoli, dove si è distinta per le sue doti umane e professionali. La sua dedizione alla crescita culturale della città è stata fondamentale per il successo del Settembre Culturale, a partire dalle prime edizioni.

Il Premio Letterario

Il premio letterario istituito in sua memoria è stato assegnato a Milena Palminteri per il suo romanzo “Come l’arancio amaro”, che ha ottenuto un grande successo di pubblico con oltre 200mila copie vendute. Il libro ha anche vinto il premio Bancarella 2025 e è stato presentato nel salotto letterario del Settembre Culturale.

Un Omaggio alla Memoria

L’istituzione di questo premio letterario è un omaggio alla memoria di Adele Di Gregorio, che continuerà a vivere nel cuore delle persone che l’hanno conosciuta e amata. Il suo sorriso e la sua dedizione alla città di Agropoli saranno sempre ricordati e continueranno a ispirare le future generazioni.