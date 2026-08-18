Attualità

Turismo delle radici a Valle dell’Angelo: il piccolo borgo cilentano si rianima per l’estate 2026

Il borgo più piccolo della Campania riabbraccia la sua comunità. Dati positivi per il turismo di ritorno a Valle dell’Angelo, tra memoria e legami con l’Argentina

Di: Alessandra Pazzanese
Turismo delle radici a Valle dell’Angelo: il piccolo borgo cilentano si rianima per l’estate 2026

È un turismo fatto di ritorni, memoria e legami che attraversano l’oceano, quello che caratterizza i mesi estivi nei piccoli borghi dell’entroterra cilentano. È così anche per Valle dell’Angelo, il più piccolo borgo della Campania che nei mesi estivi torna a riempirsi di volti, storie e famiglie legate alla comunità vallangiolese. Un fenomeno che racconta un legame mai interrotto tra il paese e le tante persone che pur avendo origini vallangiolesi, nel corso del tempo, specie per ragioni legate alle opportunità lavorative, sono emigrate altrove.

Cilento-Argentina: il valore del turismo di ritorno

Il turismo di ritorno è un viaggio nelle proprie origini e nelle tradizioni di famiglia e l’amministrazione comunale di Valle dell’Angelo, guidata dal Sindaco Salvatore Iannuzzi, nel corso del tempo ha avviato un produttivo percorso mirato a rafforzare i rapporti con i propri concittadini trasferitisi altrove, con particolare attenzione all’Argentina. Con le comunità argentine è stato costruito un legame intenso attraverso incontri, iniziative e occasioni di confronto, in quanto l’Argentina rappresenta un punto di riferimento importante contando numerosi discendenti di famiglie originarie di Valle dell’Angelo che conservano ancora oggi memoria, tradizioni e appartenenza.

Estate 2026: dati positivi e sguardi al futuro

Dal punto di vista del cosiddetto turismo di ritorno, dunque, anche l’estate 2026 presenta dati positivi confermando la capacità del borgo di richiamare chi è lontano e di trasformare il turismo delle radici in una concreta occasione di valorizzazione del territorio con un patrimonio di tradizioni che continua a vivere e ad attrarre le persone.

A Valle dell’Angelo il turismo può diventare, così, anche uno strumento per rafforzare l’identità della comunità e guardare al futuro, partendo proprio da quei legami che negli anni hanno portato il nome del piccolo borgo cilentano ben oltre i confini del territorio perché nel mondo, come ha ricordato il sindaco Iannuzzi, esiste un’altra Valle dell’Angelo: è in quei luoghi abitati dai figli di questa terra sita nel cuore dell’hinterland cilentano.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.