Battipagliese, doppio colpo di mercato: arrivano Patrizio Caso e Alessandro Amato

La Battipagliese prosegue con decisione la campagna di rafforzamento della rosa in vista del prossimo campionato di Eccellenza 2026/2027. La società bianconera ha ufficializzato l’ingaggio di due nuovi profili destinati a completare la linea difensiva: il centrale di lunga esperienza Patrizio Caso e il giovane terzino sinistro Alessandro Amato. Due operazioni strategiche che combinano carisma e prospettiva per il reparto arretrato delle Zebre.

Un innesto d’esperienza per la difesa bianconera

Il primo nome per il reparto arretrato è quello di Patrizio Caso, difensore centrale nato nel 1987, che vanta una carriera con oltre 300 presenze collezionate nei campionati nazionali tra professionismo, Serie D ed Eccellenza. Nel corso degli anni ha indossato maglie prestigiose del panorama calcistico campano e nazionale, tra cui Avellino, Arzanese, Martina, Ischia, Gelbison, Turris, Nocerina, Montebelluna e Giulianova.

Nell’ultima stagione, Caso ha guidato l’Angri indossando la fascia da capitano. Il suo arrivo garantisce alla retroguardia bianconera solidità tattica, forza fisica e un’approfondita conoscenza della categoria.

Gioventù e corsa sulla fascia sinistra

A completare le operazioni in entrata è l’acquisto di Alessandro Amato, terzino sinistro classe 2007. Cresciuto nel settore giovanile della Palmese, società con cui ha disputato tre stagioni ed esordito in Serie D nel campionato 2024/2025, il giovane calciatore ha già maturato esperienze significative indossando anche le maglie di Sarnese, Bisceglie e Pro Sangiorgese.

Le sue prestazioni gli hanno permesso di conquistare la convocazione sia nella Rappresentativa LND Under 19 sia nella Rappresentativa del Girone H in occasione della Juniores Cup. Amato si presenta come un profilo di grande prospettiva, caratterizzato da duttilità tattica e corsa sulla corsia mancina.