Eccellenza girone B, la Battipagliese show: 5-0 al Montemiletto. Pari per l’Heraclea a Pontecagnano, Costa d’Amalfi ok

La giornata delle squadre a sud di Salerno parte dalla Battipagliese. Il 5-0 al Lions MM Montemiletto, il successo più largo del turno, porta i bianconeri a 10 punti, al quarto posto e in piena zona playoff. A fare da contraltare è il Montemiletto, fermo a quota 1 e ultimo con l’Alta Hirpinia.
Resta in zona rossa l’Heraclea? No: con l’1-1 a Pontecagnano arriva a 5 punti e si piazza dodicesima. Fuori dalla zona calda, ma con un margine di un solo punto sull’Apice. Per il Città di Pontecagnano Faiano Temeraria il pareggio vale il quarto punto in classifica, che lo lascia a 4 insieme a Solofra, Telese e San Vito Positano. Il gruppo si gioca la salvezza e non c’è margine per distrarsi.
Alle spalle delle prime si accende la corsa. Il Rossoblù Castel San Giorgio passa 4-2 a Campagna e sale a 9. Il Salernum Baronissi (1-0 al Solofra) e la Sanseverinese (1-0 ad Apice) sono a 8, insieme allo Sporting Ponte, che ha fermato sul 2-2 il San Vito Positano. Nel pomeriggio di sabato il Positano ha incassato il pari, ma muove la classifica.
Risultati
Sabato 3 ottobre
- Costa d’Amalfi 4-1 Alta Hirpinia Sport
- San Vito Positano 2-2 Sporting Ponte
Domenica 4 ottobre
- Salernum Baronissi 1-0 Città di Solofra
- Agerola 2-0 GS Telese Terme
- Apice 0-1 Sanseverinese
- Battipagliese 5-0 Lions MM Montemiletto
- Città di Campagna 2-4 Rossoblù Castel San Giorgio
- Heraclea 1-1 Città di Pontecagnano
- Angri 2-2 Pro Poggiomarino
Classifica
|Pos
|Squadra
|Pt
|1
|Costa d’Amalfi
|15
|2
|Agerola
|12
|3
|Pro Poggiomarino
|11
|4
|Battipagliese
|10
|5
|Rossoblù Castel San Giorgio
|9
|6
|Salernum Baronissi
|8
|7
|Sanseverinese
|8
|8
|Sporting Ponte 2019
|8
|9
|Città di Campagna 1919
|7
|10
|Angri 1927
|7
|11
|Apice Calcio 1964
|6
|12
|Heraclea Calcio
|5
|13
|Città di Solofra
|4
|14
|GS Telese Terme
|4
|15
|San Vito Positano 1956
|4
|16
|Città di Pontecagnano Faiano
|4
|17
|Alta Hirpinia Sport
|1
|18
|Lions MM Montemiletto
|1