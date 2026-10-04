Eccellenza girone B, la Battipagliese show: 5-0 al Montemiletto. Pari per l’Heraclea a Pontecagnano, Costa d’Amalfi ok

La giornata delle squadre a sud di Salerno parte dalla Battipagliese. Il 5-0 al Lions MM Montemiletto, il successo più largo del turno, porta i bianconeri a 10 punti, al quarto posto e in piena zona playoff. A fare da contraltare è il Montemiletto, fermo a quota 1 e ultimo con l’Alta Hirpinia.

Resta in zona rossa l’Heraclea? No: con l’1-1 a Pontecagnano arriva a 5 punti e si piazza dodicesima. Fuori dalla zona calda, ma con un margine di un solo punto sull’Apice. Per il Città di Pontecagnano Faiano Temeraria il pareggio vale il quarto punto in classifica, che lo lascia a 4 insieme a Solofra, Telese e San Vito Positano. Il gruppo si gioca la salvezza e non c’è margine per distrarsi.

Alle spalle delle prime si accende la corsa. Il Rossoblù Castel San Giorgio passa 4-2 a Campagna e sale a 9. Il Salernum Baronissi (1-0 al Solofra) e la Sanseverinese (1-0 ad Apice) sono a 8, insieme allo Sporting Ponte, che ha fermato sul 2-2 il San Vito Positano. Nel pomeriggio di sabato il Positano ha incassato il pari, ma muove la classifica.

Risultati

Sabato 3 ottobre

Costa d’Amalfi 4-1 Alta Hirpinia Sport

San Vito Positano 2-2 Sporting Ponte

Domenica 4 ottobre

Salernum Baronissi 1-0 Città di Solofra

Agerola 2-0 GS Telese Terme

Apice 0-1 Sanseverinese

Battipagliese 5-0 Lions MM Montemiletto

Città di Campagna 2-4 Rossoblù Castel San Giorgio

Heraclea 1-1 Città di Pontecagnano

Angri 2-2 Pro Poggiomarino

Classifica