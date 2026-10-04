Campionati Regionali

Eccellenza girone B, la Battipagliese show: 5-0 al Montemiletto. Pari per l’Heraclea a Pontecagnano, Costa d’Amalfi ok

Eccellenza Campania girone B, 5ª giornata: risultati, classifica e commento. Costa d'Amalfi capolista, Battipagliese in zona playoff, Heraclea e Pontecagnano si dividono la posta (1-1).

Di:
Emilio Malandrino
Campo calcio

La giornata delle squadre a sud di Salerno parte dalla Battipagliese. Il 5-0 al Lions MM Montemiletto, il successo più largo del turno, porta i bianconeri a 10 punti, al quarto posto e in piena zona playoff. A fare da contraltare è il Montemiletto, fermo a quota 1 e ultimo con l’Alta Hirpinia.

Resta in zona rossa l’Heraclea? No: con l’1-1 a Pontecagnano arriva a 5 punti e si piazza dodicesima. Fuori dalla zona calda, ma con un margine di un solo punto sull’Apice. Per il Città di Pontecagnano Faiano Temeraria il pareggio vale il quarto punto in classifica, che lo lascia a 4 insieme a Solofra, Telese e San Vito Positano. Il gruppo si gioca la salvezza e non c’è margine per distrarsi.

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Alle spalle delle prime si accende la corsa. Il Rossoblù Castel San Giorgio passa 4-2 a Campagna e sale a 9. Il Salernum Baronissi (1-0 al Solofra) e la Sanseverinese (1-0 ad Apice) sono a 8, insieme allo Sporting Ponte, che ha fermato sul 2-2 il San Vito Positano. Nel pomeriggio di sabato il Positano ha incassato il pari, ma muove la classifica.

Risultati

Sabato 3 ottobre

  • Costa d’Amalfi 4-1 Alta Hirpinia Sport
  • San Vito Positano 2-2 Sporting Ponte

Domenica 4 ottobre

  • Salernum Baronissi 1-0 Città di Solofra
  • Agerola 2-0 GS Telese Terme
  • Apice 0-1 Sanseverinese
  • Battipagliese 5-0 Lions MM Montemiletto
  • Città di Campagna 2-4 Rossoblù Castel San Giorgio
  • Heraclea 1-1 Città di Pontecagnano
  • Angri 2-2 Pro Poggiomarino

Classifica

PosSquadraPt
1Costa d’Amalfi15
2Agerola12
3Pro Poggiomarino11
4Battipagliese10
5Rossoblù Castel San Giorgio9
6Salernum Baronissi8
7Sanseverinese8
8Sporting Ponte 20198
9Città di Campagna 19197
10Angri 19277
11Apice Calcio 19646
12Heraclea Calcio5
13Città di Solofra4
14GS Telese Terme4
15San Vito Positano 19564
16Città di Pontecagnano Faiano4
17Alta Hirpinia Sport1
18Lions MM Montemiletto1

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