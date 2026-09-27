Eccellenza: parità tra Campagna e Battipagliese. Il punto sul torneo

Finisce in parità il derby tra Campagna e Battipagliese. 2 a 2 il punteggio finale al termine di un match che ha visto i padroni di casa passare in vantaggio con Giorgio e poi le zebrette riprenderla con Tarcinale e il solito Ripa. Ancora Giorgio, poi, ha messo la gara sul definitivo pari. Campagna e Battipagliese sono ora appaiate a 7 punti in classifica.

Le gare del weeekend

Ora a guidare il torneo da solo c’è il Costa d’Amalfi che ha superato a domicilio il Solofra 1 a 0. Crolla invece la corazzata Angri che ne becca 3 dal Telese Terme.

La seconda piazza è ora occupata dal Poggiomarino che ha battuto 2 a 0 l’Apice, mentre la terza dall’Agerola, corsara a Montemiletto (2 a 1).

Negli altri match la Sanseverinese liquida 3 a 0 il San Vito Positano, il San Giorgio 4 a 0 l’Hirpinia, mentre il Città di Pontecagnano ne prende 3 in casa dal Salernum Baronissi: finale 3 a 1.

La classifica

Costa d’Amalfi 12, Poggiomarino 10, Agerola 9, Battipagliese, Campagna e Ponte 7, Castel San Giorgio, Apice e Angri 6, Salernum Baronissi e Sanseverinese 5, Solofra, Telese Terme e Heraclea 4, San Vito e Pontecagnano 3, Montemiletto e Hirpinia 1.