Cronaca

Campagna, tentata estorsione: 30enne arrestato dai carabinieri

Tentato ricatto a Campagna, 30enne arrestato in flagranza dai carabinieri della Compagnia di Eboli mentre cercava di estorcere migliaia di euro

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Ernesto Rocco
Di:Ernesto Rocco
Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Tentativo di estorsione sventato dai carabinieri a Campagna, dove un giovane di trent’anni è stato sorpreso in flagranza di reato mentre cercava di farsi consegnare diverse migliaia di euro da un’altra persona. L’operazione è stata condotta dai militari della locale Stazione, supportati dai colleghi della Compagnia di Eboli, che sono intervenuti tempestivamente per bloccare l’azione illecita.

L’intervento dei carabinieri e l’arresto in flagranza

L’episodio si è verificato durante i servizi di controllo del territorio predisposti dall’Arma. Gli investigatori sono intervenuti mentre il trentenne stava compiendo il presunto tentativo estorsivo, cogliendolo sul fatto. Grazie alla prontezza dell’intervento, i militari hanno evitato che la richiesta di denaro andasse a buon fine, procedendo immediatamente all’arresto in flagranza di reato a tutela della vittima.

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Indagini in corso per chiarire il movente

Sulle motivazioni che hanno scatenato la vicenda e sul contesto in cui è maturata la richiesta di denaro regna ancora il massimo riserbo. Gli inquirenti stanno vagliando ogni elemento utile per ricostruire con esattezza i contorni della vicenda e verificare l’eventuale presenza di episodi precedenti. L’attività investigativa è coordinata dalla Procura competente, che dirige i riscontri dei carabinieri per fare piena luce sui contorni dell’accaduto.

La posizione dell’indagato

Dopo le formalità di rito espletate in caserma, il trentenne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore si attende la convalida dell’arresto e l’eventuale udienza preliminare davanti al giudice, durante la quale l’indagato potrà fornire la propria versione dei fatti in merito alle accuse mosse a suo carico.

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