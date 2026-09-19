Campionati Regionali

Battipagliese e Città di Campagna a caccia di riscatto in campionato

La Battipagliese ospita il Castel San Giorgio al Provenza, mentre il Città di Campagna affronta l'Agerola. Obiettivo riscatto in campionato

Di: Ernesto Rocco
Battipagliese e Città di Campagna a caccia di riscatto in campionato

Dopo il brillante passaggio del turno in Coppa Campania, la Battipagliese torna a concentrarsi sul campionato e lo fa nuovamente davanti al proprio pubblico. Per la seconda gara consecutiva tra le mura amiche, le zebrette domenica 20 settembre saranno di scena allo stadio Mario Provenza, dove arriverà il Castel San Giorgio.

La formazione bianconera è chiamata a riscattare il passo falso interno contro l’Agerola e andrà alla ricerca di una vittoria che possa rilanciarne il cammino in classifica. Di fronte ci sarà un avversario ostico, reduce dal successo nell’ultima giornata e fortemente intenzionato a dare continuità ai propri risultati.

La trasferta del Città di Campagna

Trasferta complessa per il Città di Campagna, atteso sempre domenica sul campo dell’Agerola. I granata, dopo la sconfitta casalinga contro l’Angri, cercheranno di conquistare punti preziosi per invertire la rotta e migliorare la propria posizione in campionato.

Dal canto suo, l’Agerola arriva all’appuntamento a punteggio pieno e ancora imbattuta, con il chiaro obiettivo di proseguire il proprio percorso positivo. Si prospetta dunque una domenica all’insegna dello sport e dell’agonismo, con entrambe le compagini chiamate a dare risposte importanti sul campo.

Negli altri match Apice – Telese Terme; Costa d’Amalfi – Pontecagnano; Heraclea – Sanseverinese; San Vito Positano – Poggiomarino (sabato). Domenica, invece, Alta Hirpinia – Solofra; Salernum Baronissi – Ponte; Angri – Montemiletto.

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