Eccellenza, Girone B: Campagna e Battipagliese, domenica da tre punti. La vetta resta affollata

La terza giornata del campionato di Eccellenza Campania, girone B, regala conferme, sorprese e una classifica che comincia a delinearsi. Dopo le gare del weekend, il Costa d’Amalfi del presidente Nicola Savino resta al comando a punteggio pieno, mentre alle sue spalle si accende la lotta con diverse squadre raccolte in pochi punti.

Tra le protagoniste della domenica ci sono Città di Campagna e Battipagliese, entrambe vittoriose e ora appaiate a quota 6 punti.

Campagna, colpo pesante ad Agerola

Il risultato più significativo per il Città di Campagna 1919 arriva dal campo dell’Agerola. I granata si impongono 2-1, centrando il secondo successo stagionale dopo il ko interno contro l’Angri nella giornata precedente.

L’Agerola era arrivato alla sfida a punteggio pieno e senza aver ancora incassato gol in campionato. Il vantaggio iniziale dei padroni di casa porta la firma di Carmine Senatore al 19’, ma il Campagna reagisce e ribalta il risultato nella ripresa.

Un successo particolarmente importante perché ottenuto contro una squadra che aveva cominciato il campionato con due vittorie consecutive. Il Campagna sale così a 6 punti, con due vittorie e una sconfitta, e si prepara ora a un altro appuntamento di grande interesse: domenica prossima arriverà infatti la Battipagliese, per un derby salernitano che mette in palio punti pesanti.

Battipagliese, ritorno al successo

Dopo la sconfitta interna contro l’Agerola, la Battipagliese ritrova immediatamente la vittoria superando 2-0 il Castel San Giorgio.

Le zebrette, reduci dal successo esterno all’esordio sul campo dell’Angri, salgono così a 6 punti in tre partite: due vittorie e una sconfitta, con quattro reti realizzate e una sola subita.

Il successo contro il Castel San Giorgio assume particolare valore anche sul piano della solidità difensiva: la squadra bianconera ha incassato appena un gol nelle prime tre giornate.

La Battipagliese, dunque, torna immediatamente a muovere la classifica dopo il passo falso con l’Agerola e si presenta al prossimo turno con l’opportunità di dare continuità al risultato.

E il calendario propone subito un incrocio particolarmente interessante: Città di Campagna-Battipagliese, in programma il 27 settembre.

Costa d’Amalfi davanti a tutti

In vetta continua la marcia del Costa d’Amalfi, unica squadra ancora a punteggio pieno. La formazione costiera ha travolto 3-0 il Città di Pontecagnano Faiano, centrando la terza vittoria consecutiva e portandosi a quota 9.

Alle sue spalle resiste il Poggiomarino, che ha pareggiato 3-3 sul campo del San Vito Positano e sale a 7 punti.

A quota 6, invece, si forma un gruppo particolarmente folto: Apice, Battipagliese, Agerola, Angri e Campagna.

Gli altri risultati

Il sabato aveva già regalato il 2-0 dell’Apice sul Telese Terme, l’1-1 tra Heraclea e Sanseverinese, il 3-0 del Costa d’Amalfi sul Pontecagnano e lo spettacolare 3-3 tra San Vito Positano e Poggiomarino.

Domenica, oltre ai successi di Campagna e Battipagliese, sono arrivati il 2-2 tra Alta Hirpinia e Solofra, l’1-1 tra Salernum Baronissi e Sporting Ponte e il successo dell’Angri per 2-1 sul Montemiletto.

La classifica dopo la terza giornata

Pos. Squadra Punti 1 Costa d’Amalfi 9 2 Poggiomarino 7 3 Apice 6 4 Battipagliese 6 5 Agerola 6 6 Angri 6 7 Campagna 6 8 Solofra 4 9 Heraclea 4 10 Sporting Ponte 4 11 San Vito Positano 3 12 Pontecagnano 3 13 Castel San Giorgio 3 14 Sanseverinese 2 15 Salernum Baronissi 2 16 Alta Hirpinia 1 17 Montemiletto 1 18 Telese Terme 1

L’ordine all’interno dei gruppi a pari punti può essere soggetto ai criteri ufficiali di classifica; i punti sono aggiornati sulla base dei risultati della terza giornata. Il campionato 2026/27 prevede 18 squadre e 34 giornate.

Campagna-Battipagliese, il derby che accende la quarta giornata

Sei punti a testa e due percorsi differenti, ma entrambe con la possibilità di affacciarsi stabilmente nelle zone alte. Il Campagna arriva al derby con l’entusiasmo della rimonta di Agerola; la Battipagliese con la necessità di dare continuità al 2-0 sul Castel San Giorgio.

Il prossimo turno offrirà dunque un confronto diretto già significativo, mentre davanti il Costa d’Amalfi proverà a difendere il primato e il Poggiomarino cercherà di restare agganciato alla vetta. Una classifica ancora corta, nella quale dopo appena tre giornate è già difficile individuare gerarchie definitive.