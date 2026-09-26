Campionati Regionali

Eccellenza, derby Città di Campagna-Battipagliese: la presentazione

Tutto pronto per il derby di Eccellenza tra Città di Campagna e Battipagliese. Analisi, statistiche e probabili formazioni della sfida al "D. Rocco".

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Alessandro Pippa
Di:Alessandro Pippa
Appassionato di sport (prevalentemente calcio), mi occupo di telecronache e trasmissioni sportive, esperienza anche nel settore radiofonico. Lo sport è vita.
Eccellenza, derby Città di Campagna-Battipagliese: la presentazione

Domenica alle ore 15:30, lo stadio “D. Rocco” di Campagna sarà il teatro di un derby campano che promette spettacolo, agonismo e grande partecipazione di pubblico. Si affrontano il Città di Campagna e la Battipagliese, due formazioni che arrivano a questo appuntamento cruciale con un bilancio identico in classifica e grandi ambizioni per il prosieguo della stagione.

Il percorso delle due squadre e le statistiche stagionali

Le due compagini si presentano alla sfida con un percorso speculare in campionato, avendo entrambe raccolto sei punti e ottenuto una vittoria nell’ultimo turno disputato. Dal punto di vista realizzativo, i numeri evidenziano un perfetto equilibrio: sia il Città di Campagna sia la Battipagliese hanno realizzato quattro reti dall’inizio del torneo.

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Tuttavia, emergono differenze tattiche e di rendimento nei reparti arretrati. La Battipagliese vanta una maggiore solidità difensiva, avendo subito appena una rete, mentre il bilancio dei padroni di casa parla di tre gol incassati. Questo divario difensivo aggiunge un ulteriore elemento di interesse tattico all’incontro.

Le scelte dei tecnici: probabili formazioni e ballottaggi

La formazione di casa, guidata da mister Liquidato, arriva all’appuntamento forte del prestigioso successo esterno conquistato sul campo dell’Agerola. Il tecnico è orientato a confermare l’undici titolare che ha superato i costieri, pur valutando alcuni ballottaggi dell’ultima ora tra centrocampo e reparto avanzato.

Sponda bianconera, mister Bruno si prepara alla sfida dopo la convincente vittoria ottenuta contro il Castel San Giorgio. Anche in questo caso, l’orientamento della vigilia prevede la conferma della formazione scesa in campo nell’ultima giornata, con gli ultimi dubbi legati ad alcune decisioni nel settore offensivo che verranno sciolti solo a ridosso del fischio d’inizio.

Il programma completo

Solofra – Costa d’Amalfi
Telese Terme – Angri
Montemiletto – Agerola
Castel San Giorgio – Alta Hirpinia
Sanseverinese – San Vito Positano
Sporting Ponte – Heraclea
Poggiomarino – Apice
Campagna – Battipagliese
Pontecagnano – Salernum

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