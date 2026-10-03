Eccellenza Campania: Battipagliese e Città di Campagna in campo in casa

Il campionato di Eccellenza girone B si appresta a vivere una nuova ed entusiasmante giornata di sport. La quarta giornata della competizione regionale vedrà protagoniste due tra le compagini più attese del torneo, impegnate entrambe a sfruttare il fattore campo davanti al proprio pubblico per consolidare le rispettive ambizioni stagionali.

La Battipagliese ospita il Montemiletto al Provenza

La Battipagliese scenderà in campo allo stadio “Provenza” per affrontare il Montemiletto, formazione attualmente fanalino di coda della graduatoria. Gli uomini guidati da mister Bruno arrivano a questo appuntamento dopo i pareggi consecutivi collezionati in campionato contro il Campagna e in Coppa contro l’Angri. I bianconeri puntano con decisione all’intera posta in palio per dare una svolta decisiva al proprio percorso. Sotto il profilo tattico, l’undici titolare dovrebbe rispecchiare in gran parte quello visto nel derby, sebbene restino da sciogliere gli ultimi ballottaggi nel reparto offensivo.

Il Città di Campagna sfida il Castel San Giorgio

Reduce dal pareggio a reti inviolate nel derby contro la Battipagliese disputato allo stadio “D. Rocco”, il Città di Campagna si prepara a ricevere la visita del Castel San Giorgio. Gli ospiti si presentano alla sfida forti dei sei punti conquistati finora e galvanizzati dal rotondo successo casalingo per 4-0 ottenuto contro l’Alta Hirpinia Sport. La compagine di mister Liquidato è determinata a confermare l’ottimo rendimento mostrato in questo avvio di stagione. Per farlo, la squadra dovrebbe affidarsi allo stesso schieramento sceso in campo nella precedente giornata di campionato, confermando la fiducia nel blocco titolare.