Furto a Quadrivio di Campagna: i Carabinieri bloccano la fuga, un arresto

Un’attività dei Carabinieri ha interrotto un tentativo di furto nella serata di ieri a Quadrivio di Campagna. L’intervento dei militari ha portato alla cattura di uno dei responsabili, mentre proseguono serrate le ricerche per rintracciare il complice riuscito a dileguarsi durante le concitate fasi dell’operazione.

La dinamica del colpo e l’intervento dei militari

Secondo le prime ricostruzioni, i due malviventi si sarebbero introdotti all’interno di un’abitazione riuscendo a asportare diversi oggetti di valore. Tuttavia, l’azione criminosa è stata prontamente segnalata, permettendo l’arrivo immediato sul posto dei Carabinieri della locale Stazione.

L’operazione, diretta dal comandante Fabio Pignatiello e coordinata dalla Compagnia di Eboli sotto gli ordini del Capitano Greta Gentili, ha impedito che i ladri potessero far perdere definitivamente le proprie tracce. Le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare uno dei sospettati prima che potesse abbandonare l’area.

Arresto e provvedimenti dell’autorità giudiziaria

L’uomo fermato dai militari è un soggetto originario dell’Est Europa. Dopo le formalità di rito, il fermo è stato convalidato e l’individuo è stato trasferito in carcere, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei suoi confronti si attende ora il giudizio per direttissima, come previsto dalle procedure per i reati commessi in flagranza.

Caccia al complice in tutta la zona

Se per uno dei responsabili si sono aperte le porte della casa circondariale, resta aperta la questione relativa al secondo uomo coinvolto nel furto. Il complice, infatti, è riuscito a sfuggire alla cattura approfittando dell’oscurità e del contesto urbano della frazione. I Carabinieri sono attualmente sulle sue tracce.