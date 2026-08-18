Pd Salerno: le Feste dell’Unità nei comuni al voto nel 2027, fuori il capoluogo c’è il Cilento

Il Partito Democratico salernitano definisce la mappa della propria presenza sul territorio in vista dell’inizio di settembre, periodo dedicato all’organizzazione delle tradizionali Feste dell’Unità. L’impostazione logistica del partito evidenzia una scelta politica ben precisa: per questa stagione le manifestazioni principali toccheranno i centri nevralgici della provincia, mentre la città capoluogo di Salerno resterà fuori dalla programmazione ufficiale degli eventi.

La geografia delle feste ricalca fedelmente le scadenze amministrative della primavera 2027, appuntamento nel quale diverse comunità locali saranno chiamate al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali.

Le tappe della provincia e le priorità elettorali

Le tappe identificate per ospitare la rassegna democratica comprendono grandi centri come Battipaglia, Vallo della Lucania e Nocera Inferiore. A queste realtà si affiancano altri comuni chiave della provincia come Eboli e Agropoli, portando l’attenzione politica sulle aree della Piana del Sele e del Cilento.

Al centro delle strategie del PD c’è soprattutto Battipaglia, considerata una piazza di primaria importanza tattica. Con la conclusione della lunga esperienza amministrativa guidata dalla sindaca Cecilia Francese, la coalizione di centro-sinistra punta a strutturare una proposta di governo per la città capofila della Piana del Sele, sfruttando la vetrina autunnale per consolidare le alleanze e avviare il confronto programmatico.

L’assenza del capoluogo e la scelta del territorio

L’esclusione di Salerno dal circuito delle feste provinciali sottolinea la volontà di privilegiare i territori in cui gli equilibri amministrativi saranno messi a verifica nelle prossime consultazioni. Concentrare dibattiti, presenze dei vertici dem e momenti di mobilitazione nei comuni al voto risponde all’esigenza di rafforzare il radicamento e supportare la fase di preparazione alle consultazioni della primavera 2027.