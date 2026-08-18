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Allerta meteo in Campania il 18 agosto: temporali intensi e vento forte

La Protezione Civile emana l'allerta meteo gialla per il 18 agosto in Campania. Previsti temporali improvvisi, grandinate e raffiche di vento

Di: Ernesto Rocco
maltempo agropoli

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello giallo, valido per la giornata di oggi, martedì 18 agosto, a partire dalle ore 14:00 fino alle ore 20:00. L’instabilità atmosferica interesserà l’intero territorio regionale, con il rischio di fenomeni temporaleschi improvvisi ma localmente molto intensi.

Fenomeni atmosferici previsti e rischi per il territorio

Le analisi condotte dal Centro Funzionale mostrano un quadro meteo caratterizzato da forte incertezza e rapidità di evoluzione. Oltre ai rovesci concentrati in brevi archi temporali, la popolazione e le autorità locali dovranno prestare attenzione alla formazione di grandinate, scariche elettriche e improvvise raffiche di vento. Tali condizioni possono determinare danni a strutture provvisorie, coperture e vegetazione.

A livello idrogeologico, le criticità segnalate dalla Sala Operativa Unificata (SORU) riguardano possibili allagamenti nei centri urbani, incremento dei livelli dei corsi d’acqua e scorrimento superficiale delle acque piovane lungo le sedi stradali. Nelle aree geomorfologicamente più sensibili non si escludono episodi di caduta massi o colate di fango.

Le raccomandazioni alle amministrazioni locali

L’avviso inviato a tutti i Comuni della Campania richiama la necessità di attivare le procedure previste dai piani di emergenza municipali. Le autorità competenti sono chiamate ad attuare i presidi territoriali per il monitoraggio dei punti critici e a verificare la stabilità del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni del vento.

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