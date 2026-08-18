Treni storici in Campania: a Paestum torna l’Archeotreno

I treni storici si preparano a tornare sui binari della Campania con un fitto calendario di oltre 30 viaggi nei fine settimana dal 6 settembre al 27 dicembre. L’iniziativa, volta a rilanciare il turismo slow e la riscoperta del patrimonio locale, vede in prima fila l’Archeotreno, il celebre convoglio d’epoca che punta a valorizzare le eccellenze archeologiche della regione. Il programma complessivo è promosso dalla Regione Campania ed eseguito dall’Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti (ACaMIR), in sinergia con la Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane e numerosi enti locali.

Archeotreno in primo piano tra le rotte patrimonio UNESCO

In un’offerta turistica ricca di fascino d’altri tempi, il ruolo di assoluto rilievo spetta all’Archeotreno. Questo collegamento d’epoca congiunge il centro di Napoli con i siti archeologici di Pompei e Paestum, due dei complessi storici e culturali più celebri al mondo e tutelati dall’UNESCO. La prima corsa dell’Archeotreno è fissata per domenica 18 ottobre, offrendo ai visitatori un’immersione diretta nella storia antica della Campania.

L’offerta su ferro da Napoli Centrale include anche altri due storici itinerari:

Pietrarsa Express : al via da domenica 6 settembre, conduce i passeggeri verso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

: al via da domenica 6 settembre, conduce i passeggeri verso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Reggia Express: in partenza dal 13 settembre, collega la capitale partenopea con la stazione di Caserta, posizionata di fronte al complesso vanvitelliano della Reggia.

I viaggi nell’entroterra lungo la Ferrovia dell’Irpinia

A partire da domenica 13 settembre, la programmazione estende la sua rete verso le aree interne. Le storiche automotrici in partenza da Avellino percorreranno la Ferrovia dell’Irpinia, toccando diverse tappe d’interesse storico, paesaggistico ed enogastronomico: Montella, Lioni, Montemarano, Paternopoli, Taurasi, Cassano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi.

Per assicurare un’esperienza di mobilità integrata e facilitare l’accesso ai centri storici, all’arrivo in stazione i viaggiatori troveranno ad attenderli un servizio dedicato di bus navetta verso i borghi vicini.

Promozione territoriale, biglietti e info utili

La nuova stagione dei convogli vintage si conferma un volano strategico per il turismo sostenibile e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico campano. Mettere in rete grandi città, aree archeologiche e borghi dell’entroterra consente di promuovere un’esperienza di viaggio accessibile e a misura d’uomo.

I biglietti per tutte le tratte sono già acquistabili attraverso il sito ufficiale di Trenitalia, l’app mobile, le biglietterie di stazione, le emettitrici self-service e le agenzie di viaggio abilitate. Informazioni dettagliate sugli orari e sui programmi delle singole giornate sono disponibili sul portale della Fondazione FS, via email all’indirizzo dedicato o sui canali social ufficiali dell’ente.